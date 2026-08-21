Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Wisselvallig weer met opklaringen en later kans op een lichte bui

Vrijdag We beginnen de vrijdag in Oost-Groningen met een mix van zon en wolken. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de neerslagkans overdag naar 40%, waardoor er lokaal wat lichte regen of een korte bui kan vallen. De temperatuur bereikt een maximum van 20°C. Er staat een matige noordwestenwind. In de nacht naar zaterdag blijft er een kleine kans op een buitje bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zaterdag Zaterdag verloopt licht wisselvallig. In de ochtend kan er lokaal nog een bui vallen, maar vanuit het westen krijgt de zon gedurende de middag steeds meer ruimte. De temperatuur komt uit op een maximale 18°C bij een matige noordwestenwind. In de nacht klaart het breed op en koelt het af naar 13°C.

Zondag Zondag is veruit de mooiste dag van het weekend. Het blijft nagenoeg droog. Zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar af bij 18°C en een noordwestenwind van. ’s Nachts koelt het af naar 12 graden.

Maandag De nieuwe week start ronduit zonnig en vrijwel droog. De temperatuur klimt op naar een heerlijke 21°C bij een rustige noordenwind. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 12°C.

Tip van de redactie: Neem vandaag rond het middaguur voor de zekerheid een regenjas mee als je op pad gaat!