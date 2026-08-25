Alle vestigingen van de Groningse Bibliotheken gesloten op maandag 7 september

GRONINGEN – Alle bibliotheken van de Groningse Bibliotheken zijn op maandag 7 september 2026 gesloten. Dit komt door een belangrijke update van het bibliotheeksysteem. Het gaat om de bibliotheken in de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.
Bezoekers kunnen 7 september geen materialen lenen of terugbrengen en geen reserveringen plaatsen. Spreekuren, cursussen en activiteiten gaan ook niet door. Vanaf dinsdag 8 september zijn bezoekers weer van harte welkom in de bibliotheek.
Bron: Biblionet