Deel huurwoningen St. Vitusstraat Winschoten verkocht

WINSCHOTEN – De Winschoter ondernemer Dennis Veldpape wordt vrijwel zeker de nieuwe eigenaar van 27 monumentale huurwoningen in de St. Vitusstraat in Winschoten. Woningcorporatie Acantus en Veldpape hebben daarvoor een mondeling akkoord bereikt. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.
Van de 27 woningen worden er momenteel nog negen verhuurd. De overname volgt op een slepende discussie over het behoud van de circa honderd jaar oude panden, die eind 2024 definitief werden aangewezen als gemeentelijk monument. Doordat de gevels behouden moeten blijven en de woningen kampen met funderingsproblemen, vond Acantus een grondige renovatie te duur. De corporatie besloot daarom 27 van haar 52 woningen in de straat in de verkoop te doen.
Veldpape wil de woningen verhuren aan jongeren die in de regio werken en streeft naar huurprijzen tussen de 700 en 800 euro.