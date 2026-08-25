Doe mee aan de Pervinzioale Schriefwedstried 2026

GRONINGEN – Wat betekent tijd voor jou? Laat je inspireren door het thema Tied.
Haal de pen maar vast tevoorschijn, want ook dit jaar organiseert Erfgoed in Groningen weer de Pervinzioale Schriefwedstried. Dé schrijfwedstrijd voor iedereen die graag verhalen en gedichten schrijft in het Gronings. In het najaar vindt de 27e editie plaats en de winnaars worden op zaterdag 21 november bekendgemaakt tijdens GRN festival in theater Kielzog in Hoogezand.
Thema tied
Het thema van deze editie is Tied.
Tijd laat zich niet vasthouden, maar laat overal sporen na. Ze zit in herinneringen, verhalen, veranderingen en verwachtingen. Wat betekent tijd voor jou? Laat je inspireren door het thema en geef er in het Gronings je eigen invulling aan. Bedenk t mor, en schrief t op!
Inzenden in september
Je kunt maximaal twee verhalen of vier gedichten insturen, of een combinatie van één verhaal en twee gedichten. Alle Groningse taalvarianten zijn welkom. De inzendtermijn loopt gedurende de hele maand september.
Priesoetlangen
Een deskundige jury – bestaande uit Merel Weijer, Hedwig Sekeres en Fré Schreiber – beoordeelt de inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 21 november 2026 tijdens GRN festival in Hoogezand.
Meer informatie, de spelregels en het inzendformulier zijn te vinden op www.erfgoedingroningen.nl
Bron: Patricia Ottay