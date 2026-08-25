Geen herdenkingsplaatje voor Pé Langen, maar een activiteit in voorbereiding

VEENDAM – De gemeente Veendam ziet af van het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de houten bank bij de PLUS in Wildervank ter nagedachtenis aan het in januari overleden raadslid Pé Langen. De gemeente heeft aan Henk Robben, voorzitter van Dorpsbelangen Wildervank, laten weten dat er in overleg met de familie wordt gewerkt aan een activiteit die op een later moment wordt georganiseerd.
Verzoek vanuit familie en dorpsgenoten
Robben vroeg de gemeente om duidelijkheid over het eerder ingediende verzoek namens de familie van Pé Langen. Tijdens de vakantiemarkt werd hij opnieuw aangesproken door inwoners die het bankje als een passende plek zagen om Pé te herdenken. In de reactie van de gemeente staat dat het college het verzoek heeft besproken, maar dat er in overleg met de familie voor een andere vorm van eerbetoon is gekozen.
Gemeente kiest voor activiteit
Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat er wordt gewerkt aan een activiteit die recht moet doen aan de betekenis die Pé Langen voor Veendam heeft gehad. De familie heeft ingestemd met deze aanpak.
“Het college is op de hoogte dat bekenden van Pé werken aan een activiteit die binnenkort wordt georganiseerd. Wij zijn voornemens hieraan een bijdrage te leveren.” De verwachting is dat deze activiteit in 2027 zal plaatsvinden.
Teleurstelling bij Dorpsbelangen
Het besluit om geen herdenkingsplaatje te plaatsen valt volgens Henk Robben niet goed. Robben laat weten dat hijzelf en ‘mogelijk betrokken inwoners en vrienden van wijlen Pé Langen’ diep teleurgesteld zijn door de gemeente.
Opvallend is dat de gemeente aangeeft dat het besluit in samenspraak met de familie van Pé Langen is genomen, terwijl Robben een andere indruk schetst. Hoe breed de teleurstelling onder inwoners leeft, is niet bevestigd.
Afsluiting
De gemeente geeft aan dat er later meer bekend wordt gemaakt over de exacte invulling en het moment van de activiteit.
Bron: parkstadveendam.nl