Geen uitzondering meer voor blokkades op snelweg en spoor

WINSCHOTEN – Na weken van onduidelijkheid over het optreden bij snelweg- en spoorblokkades trekt het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) één duidelijke lijn. Het demonstratierecht blijft beschermd, maar wie het spoor of de snelweg blokkeert, riskeert voortaan direct strafrechtelijke vervolging. Dat maakte de LOVP dinsdagavond bekend.
Dat is de uitkomst van overleg tussen de Regioburgemeesters, het College van procureurs-generaal, de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid. Het doel is landelijk, en dus ook regionaal op dezelfde manier te handhaven.
Gevaarzetting is de grens
Het LOVP benadrukt dat demonstreren een fundamenteel grondrecht is, maar dat het veroorzaken van gevaarlijke situaties op de snelweg of op de spoorbaan de grens is. “Je mening uiten is iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken”, aldus het statement. Langzaam rijden, bezettingen en het blokkeren van hulpdiensten worden niet langer getolereerd.
Het Openbaar Ministerie onderstreept in het bericht dat het demonstratierecht strafrechtelijke vervolging bij gevaarzetting niet in de weg staat. Er wordt in beginsel direct opgetreden tegen overtreders.
Gelijke regels voor iedereen
De maatregel geldt voor alle actiegroepen, van boeren met tractoren op snelwegen tot klimaatactivisten op het spoor. Daarover was de afgelopen weken veel discussie omdat blokkades door klimaatactivisten milder leken te worden behandeld dan demonstraties van boeren. De discussie kwam in een stroomversnelling vorige week toen er een ernstig ongeval plaats vond in een file die werd veroorzaakt door demonstrerende boeren. Wel behoudt de lokale driehoek (burgemeester, politie en OM) de mogelijkheid om waar nodig af te wijken en “situationeel te sturen”, concreet is dat maatwerk waarin er ruimte blijft voor demonstraties, maar niet op de snelweg.