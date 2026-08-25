Gemeenten verschillen sterk in aanpak stormschade aan grafmonumenten

REGIO – Tijdens de zware storm van half juni zijn op meerdere begraafplaatsen in de regio grafmonumenten beschadigd geraakt door omgevallen bomen en afgebroken takken. De bomen staan op gemeentelijke grond en vallen onder het beheer van de betreffende gemeenten. Uit navraag blijkt dat gemeenten in de regio aanzienlijk verschillend omgaan met de afhandeling van deze schade.

Gemeente Veendam: geen vergoeding

Op Begraafplaats Dalweg in Veendam raakten diverse graven beschadigd. In een brief van 19 augustus 2026 laat de gemeente weten dat zij geen financiële vergoeding toekent aan rechthebbenden. Volgens de gemeente zijn de bomen in november 2025 geïnspecteerd, waarbij geen gebreken zijn vastgesteld. Op basis daarvan stelt het college dat Veendam niet nalatig is geweest in haar zorgplicht. Een persoonlijk gesprek met de gedupeerde zal volgens de gemeente geen verandering brengen in het ingenomen standpunt. De herstelkosten blijven daarmee voor rekening van de nabestaanden.

De gemeente geeft wel aan dat zij samen met gedupeerden wil kijken naar een oplossing wanneer de herstelkosten financieel niet te dragen zijn. Dit gebeurt alleen wanneer er aantoonbare financiële problemen zijn.

Inwoners die het niet eens zijn met het besluit hebben daarnaast nog één formele mogelijkheid om verandering te bereiken. Het besluit van het college kan alleen worden heroverwogen wanneer de gemeenteraad het onderwerp bespreekt. Een raadslid kan dit doen door het onderwerp te agenderen tijdens een raadsvergadering. Dat kan al wanneer één raadslid aangeeft dat het onderwerp besproken moet worden. Brieven van inwoners worden niet automatisch behandeld. Alleen een bespreking in de raad kan ertoe leiden dat het college het besluit wijzigt.

Gemeente Pekela: herstel door de gemeente

De gemeente Pekela bevestigt dat ook daar grafmonumenten zijn beschadigd geraakt tijdens de storm van 19 op 20 juni. Een natuursteenbedrijf heeft in opdracht van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd. Pekela laat weten dat de gemeente de beschadigde graven laat herstellen. Er wordt geen beroep gedaan op verzekeringen van rechthebbenden en er is geen eigen bijdrage voor nabestaanden. De schadeafhandeling wordt volledig door de gemeente uitgevoerd.

Gemeente Oldambt: besluit volgt later

De gemeente Oldambt laat weten dat er nog geen besluit is genomen over de afhandeling van de stormschade aan grafmonumenten. De gemeente geeft aan dat zij meer tijd nodig heeft om een volledig beeld te krijgen van de situatie en om tot een juist en zorgvuldig besluit te komen. Oldambt verwacht in de komende periode duidelijkheid te kunnen geven over de verdere aanpak.

Gemeente Stadskanaal: beperkte schade, kosten in principe voor rechthebbenden

De gemeente Stadskanaal meldt dat de storm beperkte schade heeft veroorzaakt. Alleen een urnenmonument raakte beschadigd. De rechthebbenden zijn door de gemeente aangeschreven. Stadskanaal geeft aan dat de kosten in principe voor de rechthebbende zijn. Wanneer dit een probleem blijkt, bijvoorbeeld wanneer iemand niet verzekerd is, wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing. De gemeente verwijst rechthebbenden naar hun eigen verzekering. Wanneer een rechthebbende niet meer bekend is, zoekt de gemeente naar nabestaanden. De inventarisatie van de schade is door de gemeente zelf uitgevoerd.

Gemeente Midden Groningen: herstel volledig door de gemeente

Gemeente Midden Groningen is de enige gemeente die zelf een persbericht heeft uitgebracht over de stormschade. De gemeente laat alle beschadigde graven herstellen die tijdens de storm van 19 op 20 juni zijn getroffen. Het gaat om in totaal 38 graven op de begraafplaatsen in Zuidbroek en Muntendam. Hoewel de gemeente juridisch niet verantwoordelijk is voor het herstel, kiest het college er bewust voor de kosten volledig te betalen. Volgens de gemeente kunnen rechthebbenden zich meestal niet verzekeren tegen dit soort stormschade. Daarom neemt de gemeente de praktische en financiële afhandeling over. De gemeente neemt persoonlijk contact op met rechthebbenden en informeert hen zodra de planning bekend is. Ook graven waarvan de rechthebbende niet bekend is worden hersteld. De herstelkosten worden voorlopig geschat op maximaal 49.075 euro exclusief btw.

Regionale verschillen worden zichtbaar

Met de reacties van Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Midden Groningen wordt duidelijk dat gemeenten in de regio niet dezelfde lijn volgen bij stormschade op begraafplaatsen.

Veendam legt de verantwoordelijkheid bij de rechthebbenden, maar denkt mee wanneer herstelkosten financieel niet te dragen zijn.

Pekela neemt de herstelkosten volledig voor haar rekening.

Oldambt onderzoekt de situatie nog en komt later met een besluit.

Stadskanaal legt de kosten in principe bij de rechthebbenden maar biedt maatwerk wanneer dat nodig is.

Midden Groningen vergoedt alle schade en regelt het volledige herstel.

Kans op bespreking in de gemeenteraad

De kans dat het onderwerp in de gemeenteraad van Veendam wordt besproken blijft middelgroot. De bereidheid van de gemeente om mee te denken kan de politieke druk iets verlagen, maar het grote regionale verschil blijft zichtbaar. Wanneer één raadslid besluit het onderwerp te agenderen, wordt het automatisch een bespreekpunt. De kans dat dit gebeurt is naar huidige inschatting ongeveer vijftig procent, afhankelijk van de vraag of raadsleden het verschil met omliggende gemeenten als politiek relevant beschouwen.

Bron: parkstadveendam.nl