Georgina de Kraaij neemt Gewoon COOP in Sellingen over: ‘Supermarkt blijft behouden voor het dorp’

SELLINGEN – De Gewoon COOP-supermarkt in Sellingen krijgt een nieuwe eigenaar. Georgina de Kraaij neemt de supermarkt per 4 oktober over. De contracten voor de overname zijn deze week ondertekend. Het nieuws werd door Gewoon COOP Sellingen via Facebook bekendgemaakt en zorgde voor veel enthousiaste reacties.
Dat de supermarkt behouden blijft voor Sellingen en de omgeving, wordt door veel inwoners als belangrijk gezien. Een supermarkt is in een dorp immers meer dan alleen een plek om boodschappen te doen. Het is ook een ontmoetingsplek, een vertrouwd gezicht in de buurt en een belangrijke voorziening voor jong en oud.
De Kraaij is geen onbekende voor de klanten. Zij werkt inmiddels zeven jaar in de supermarkt en is daardoor voor veel dorpsgenoten een bekend en vertrouwd gezicht. Samen met het bestaande team wil zij verder bouwen aan een betrouwbare en toegankelijke dorpssupermarkt.
Volgens de bekendmaking kunnen klanten de komende periode verschillende veranderingen en verbeteringen in de winkel verwachten. Daarbij wordt gekeken naar de wensen van de klanten en naar wat Sellingen en de omgeving nodig hebben. Goede service, een vriendelijk team en een supermarkt dichtbij huis blijven daarbij belangrijke uitgangspunten.
Op Facebook werd enthousiast gereageerd op het nieuws. Veel mensen gaven aan blij te zijn dat de supermarkt voor het dorp behouden blijft en feliciteerden Georgina met haar nieuwe stap.
Met de overname blijft een belangrijke voorziening voor Sellingen behouden. Voor De Kraaij begint op 4 oktober een nieuw hoofdstuk, maar voor veel klanten blijft de vertrouwde supermarkt gewoon dichtbij.