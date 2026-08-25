Gratis sporten in september bij SVI

BELLINGWOLDE – De hele maand september kun je gratis meedoen met het lesaanbod van
gymnastiekvereniging SVI in Bellingwolde. De vereniging hoopt op deze manier nog meer mensen in beweging te krijgen. ‘We hebben lessen voor alle leeftijden, iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen niveau’.
De zomer loopt op zijn einde, de scholen zijn weer begonnen. Een mooi moment om ook het sporten (weer) op te pakken. Om dat extra te stimuleren kan iedereen de hele maand september gratis en vrijblijvend meedoen met de lessen van gymnastiekvereniging SVI in Bellingwolde.
De vereniging, die volgend jaar 100 jaar bestaat, heeft een divers lesaanbod voor alle leeftijden. Voor de allerkleinsten is er Nijntje Gym. Peuters en kleuters zetten hun eerste stapjes in de gymzaal en leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden. Voor kinderen en jeugd zijn er de gymnastieklessen. Ook geeft SVI freerunning: een spectaculaire sport waar je al klimmend, springend, rennend en stuntend een parcours
aflegt.
Ook voor volwassenen en senioren heeft SVI een gevarieerd aanbod. ‘Dat is niet alleen goed voor je lijf, maar ook gewoon heel gezellig’, aldus deelneemster en bestuurslid Nelly den Haak.
Naast gymnastiek is er bijvoorbeeld Galm 55+, een speciaal programma ontwikkeld om ook op latere leeftijd fit en vitaal te blijven. Liever een balsport? Dan is stuitbal, een mix van trefbal en volleybal, wellicht iets voor jou. Of train buik, billen en benen tijdens de intensieve Bodyfit+
Op www.svi-bellingwolde.nl is het complete lesaanbod te vinden. Alle lessen worden gegeven in de sporthal van De Meet in Bellingwolde. ‘Het is niet nodig om je vooraf aan te melden en de hele maand september kun je aan zoveel lessen meedoen als je wilt’, aldus voorzitter Angelique van der Burght. ‘Zo kun je ontdekken wat het beste bij je past’. Alleen de turngroep op maandag en donderdag is niet vrij toegankelijk, omdat dit om de selectiegroep gaat die ook traint voor wedstrijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Ariënne Dozeman via
ariennedozeman@gmail.com of 06 55552656.
Bron: Ariënne Dozeman, foto’s: SVI