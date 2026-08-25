DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dersum
Tussen vrijdag 18.00 en maandag 16.49 uur is bij een schuur aan de Herzogstraße in Dersum ingebroken. De dieven gingen er met een GPS systeem van een tractor vandoor. De schade bedraagt 15.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Dörpen te bellen via 04963/919090.
Lathen
Tussen 7 augustus 21.50 en 10 augustus 17.00 uur zijn bij een woning aan de Burgstraße in Lathen vernielingen aangericht. Het huis werd met eieren bekogeld. Bij de reiniging raakte een vensterbank beschadigd. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.