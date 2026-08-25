Nieuw schooljaar, nieuwe afspraken: ga met je kind in gesprek over de smartphone

REGIO – De start van het nieuwe schooljaar is voor veel gezinnen een periode van verandering. Een nieuwe klas, een nieuwe school of nieuwe routines bieden volgens de campagne Blijf in Beeld ook een goed moment om afspraken te maken over het gebruik van de smartphone. Ouders worden daarbij aangemoedigd om vooral het gesprek met hun kinderen aan te gaan en afspraken samen te maken.

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Toch praten zij niet altijd met hun ouders over wat zij online meemaken. Uit onderzoek onder kinderen van 10 tot en met 15 jaar blijkt dat de helft weleens berichten ziet die hen bang of verdrietig maken. Schaamte of angst voor een boze reactie kan er vervolgens voor zorgen dat kinderen hierover thuis niets vertellen.

De campagne Blijf in Beeld wil ouders ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen in de online wereld. De belangrijkste boodschap is om als ouder betrokken te blijven en al vroeg het gesprek over smartphonegebruik te beginnen. Wanneer ouders en kinderen al op jonge leeftijd samen afspraken maken, kan het volgens de campagne makkelijker zijn om hierover in gesprek te blijven naarmate kinderen ouder worden.

Vijf tips

De campagne geeft ouders verschillende praktische handvatten om het gesprek te voeren. Zo wordt aangeraden een rustig en neutraal moment te kiezen, bijvoorbeeld tijdens een autorit. Ook kan het helpen wanneer ouders eerst vertellen over hun eigen ervaringen met smartphonegebruik, in plaats van direct een oordeel te geven over het gedrag van hun kind.

Daarnaast wordt geadviseerd om eerst te vragen naar de leuke kanten van de smartphone. Veel kinderen gebruiken hun telefoon vooral om contact te houden met vrienden via berichten, bellen of videobellen. Ook gamen, sociale media en muziek luisteren worden vaak als leuke onderdelen genoemd. Daarna kan worden gesproken over minder prettige ervaringen.

De campagne heeft ook een afsprakenkaart ontwikkeld die ouders en kinderen kan helpen om concrete afspraken te maken. Daarbij kunnen onderwerpen aan bod komen zoals schermtijd, het gebruik van de telefoon op bepaalde momenten en wat een kind kan doen wanneer het online iets vervelends meemaakt.

Blijf in gesprek

Volgens de initiatiefnemers hoeft niet alles in één gesprek te worden besproken. Het is belangrijker om het onderwerp regelmatig terug te laten komen. Ouders kunnen bijvoorbeeld na een vakantie of op een ander geschikt moment opnieuw bespreken hoe de gemaakte afspraken in de praktijk werken.

De campagne Blijf in Beeld is een initiatief van de Rijksoverheid en maakt deel uit van een meerjarige publiekscampagne over online veiligheid van kinderen. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met De Kindertelefoon.

Meer informatie en de afsprakenkaart zijn te vinden via jouwkindonline.nl.