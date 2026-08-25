Nieuwe functie in de Omrin afvalapp

REGIO – Wil je direct weten wanneer jouw container is geleegd? Zet dan vanaf woensdag 26 augustus deze nieuwe melding aan in de Omrin Afvalapp.
Voor deze nieuwe functie heb je wel een account nodig.
Zo vraag je dit aan:
– Zorg dat je de nieuwste versie van de Omrin Afvalapp hebt.
– Tik onderaan in de app op Meer.
– Kies Profiel & instellingen.
– Tik op Maak een account aan.
– Vul de gevraagde gegevens in.
Binnen enkele werkdagen ontvang je een brief met instructies. Volg de stappen in de brief om je account te activeren. Daarna kun je de melding aanzetten.
Brief ontvangen en account geactiveerd? Zo zet je de melding aan:
* Tik onderaan in de app op Meer.
* Kies App-instellingen.
* Open Notificatievoorkeuren.
* Zet de schakelaar aan bij ‘Ontvang een melding wanneer mijn container is geleegd’.
Je ontvangt vanaf dat moment automatisch een melding zodra jouw container is geregistreerd als geleegd.
De functie kan vanaf woensdag 26 augustus worden geactiveerd.
Bron: Gemeente Pekela