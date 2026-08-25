Nieuwe najaarsronde 2026 coronaprik start

REGIO – De nieuwe najaarsronde 2026 voor de coronaprik gaat van start. Mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door corona, kunnen vanaf 25 augustus 2026 een afspraak maken bij de GGD. De prik wordt vanaf 21 september 2026 gegeven op 353 GGD-priklocaties in heel Nederland.
Mensen van 70 jaar en ouder ontvangen tussen 25 augustus en 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Degenen van 70 jaar en ouder die vorig jaar een coronaprik bij de GGD kregen en toestemming gaven om hun gegevens te delen, krijgen in deze brief meteen een voorstel voor een afspraak. Andere 70-plussers kunnen zelf een afspraak maken.
Mensen jonger dan 70 jaar die vanwege een ziekte of aandoening tot een risicogroep behoren, kunnen de coronaprik ook halen. Zij ontvangen geen uitnodigingsbrief, maar kunnen zelf een afspraak maken. Mensen jonger dan 70 jaar kunnen de coronaprik-check gebruiken om na te gaan of de coronaprik voor hen wordt aanbevolen.
Een afspraak maken, wijzigen of annuleren kan tot en met 27 november via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Voor wie is de coronaprik?
De prik wordt aanbevolen voor mensen die een hoger risico lopen om erg ziek te worden door corona. Zij krijgen door de coronaprik extra bescherming. De coronaprik verkleint de kans op ernstige ziekte en ziekenhuisopname en overlijden door corona.
De coronaprik is dit najaar beschikbaar voor:
- mensen van 70 jaar en ouder;
- mensen van 50 tot en met 69 jaar met één of meer ziekten of aandoeningen waardoor zij meer risico lopen ernstig ziek te worden door corona;
- volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
- zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.
Sommige mensen die niet in de hierboven genoemde groepen vallen kunnen de coronaprik ook krijgen. Bijvoorbeeld mensen die een kwetsbaar gezinslid hebben. Of mensen die op advies van een behandelend arts een coronaprik willen.
Gezond en jonger dan 70 jaar? Geen coronaprik nodig
Ziekenhuisopnames door corona bij gezonde mensen jonger dan 70 jaar komen nog maar zelden voor. Daarom is dit jaar voor mensen zonder onderliggende aandoeningen de leeftijdsgrens verhoogd van 60 jaar en ouder naar 70 jaar en ouder.
Bewoners zorginstellingen
Bewoners van zorginstellingen krijgen de coronaprik in de instelling zelf. Zij ontvangen via de zorginstelling meer informatie hierover.
Thuis de coronaprik ontvangen
Mensen die door een ernstige ziekte, aandoening of beperking niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen gaan, kunnen in bijzondere gevallen de coronaprik thuis ontvangen. Zij kunnen hiervoor vanaf 25 augustus telefonisch contact opnemen met de GGD via 0800-7070.
Adviezen om luchtweginfecties te voorkomen
Sommige mensen kunnen erg ziek worden van een coronavirus, griepvirus of verkoudheidsvirus. Het blijft daarom voor iedereen belangrijk om de adviezen om luchtweginfecties te voorkomen te volgen.
Meer informatie
• Meer informatie over de coronaprik, de coronaprik-check en veelgestelde vragen staat op rivm.nl/coronaprik.
• Een afspraak maken, wijzigen of annuleren kan via planjeprik.nl(externe link) of 0800-7070.
Bron: RIVM