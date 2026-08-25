Open dag rouwcentrum Uitvaartvereniging De Veenkoloniën

NIEUW BUINEN – Uitvaartvereniging De Veenkoloniën opent op zaterdag 12 september de deuren van het rouwcentrum aan het Noorderdiep 234 in Nieuw-Buinen. Tussen 10.00 en 13.00 uur is iedereen van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen, rond te kijken en kennis te maken met de vereniging en het rouwcentrum.
Een rouwcentrum is een plek waar de meeste mensen liever niet te vaak komen. Toch kan het prettig zijn om eens in alle rust te zien hoe zo’n locatie eruitziet, zonder dat daar direct een verdrietige aanleiding voor is. Daarom organiseert Uitvaartvereniging De Veenkoloniën een open dag.
Bezoekers krijgen de gelegenheid om het rouwcentrum te bekijken en kennis te maken met de
verschillende ruimtes en mogelijkheden. Ook zijn er mensen van de vereniging aanwezig om vragen te beantwoorden en meer te vertellen over wat Uitvaartvereniging De Veenkoloniën voor haar leden en hun naasten kan betekenen. De vereniging vindt het belangrijk dat afscheid nemen persoonlijk en passend kan worden vormgegeven. Tijdens de open dag is er alle ruimte om hierover in gesprek te gaan, maar
gewoon even binnenkijken mag natuurlijk ook.
Iedereen is welkom!
De open dag vindt plaats op zaterdag 12 september van 10.00 tot 13.00 uur bij het rouwcentrum aan Noorderdiep 234 in Nieuw-Buinen. Aanmelden is niet nodig; iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen.
Op dezelfde ochtend vindt op het naastgelegen terrein de fair van de PKN-kerk plaats. Een mooie gelegenheid om een bezoek aan de fair te combineren met een kijkje in het rouwcentrum.
Bron: Saskia de Vries, Namens Uitvaartvereniging De Veenkoloniën