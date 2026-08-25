Open Energiedag 19 september: ontdek Nederlandse groene energie!

REGIO – Waar komen elektriciteit en warmte eigenlijk vandaan? En hoe zorgen we ervoor dat die energie steeds schoner wordt? En dat we minder afhankelijk worden van het buitenland? Tijdens de Open Energiedag kan iedereen een kijkje nemen bij duurzame energieprojecten, verspreid over het land. Ga jij ook langs bij een locatie in de buurt?
Ga op ontdekking!
Tijdens de Open Energiedag kun je op plekken komen waar je normaal niet komt en met eigen ogen zien hoe Nederland werkt aan schone, betaalbare en betrouwbare energie. De energietransitie klinkt soms als iets van de toekomst. Maar kijk om je heen: windturbines wekken stroom op, zonnepanelen leveren energie, warmte wordt uit de bodem gehaald en het elektriciteitsnet wordt uitgebreid.
Ontdek tijdens de Open Energiedag hoe de projecten er van dichtbij uitzien en stel alle vragen die je hebt aan de mensen die zich elke dag bezighouden met duurzame energie.
Klimaat Fietsdag van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)
Op dezelfde dag als de Open Energiedag organiseert de KNWU de Nationale Klimaat Fietsdag. Op deze dag organiseren zij fietsroutes langs duurzame initiatieven, waaronder ook locaties die verbonden zijn aan de Open Energiedag. Leuk voor iedereen die op zaterdag de benen wil bewegen!
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.
Locaties Open Energiedag 19 september regio Groningen:
● Open Energiedag Eemshaven (Roodeschool): Ontdek hoe de energietransitie vorm krijgt in de
Eemshaven op een interactieve manier.
● WarmteCentrale WarmteStad (Groningen): Fiets mee in de fietssafari en bezoek de WarmteCentrale die
warmte levert aan huizen in de stad Groningen.
● Ecoways Windmolenfabriek (Groningen): Bekijk hoe windmolens met houten wieken worden gemaakt.
● Hoogspanningsstation Deelnet (Meeden): Krijg een rondleiding bij het hoogspanningsstation voor hoogen middenspanning.