Stadssafari is vanaf 11 oktober te beleven in Delfzijl, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal

REGIO – Nederland moet op 1 september zijn concept Natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. De Europese Natuurherstelverordening verplicht lidstaten om natuur en ecosystemen te herstellen, ook in steden en dorpen. Gemeenten staan daarmee voor een grote uitdaging. Tegelijkertijd weten veel Nederlanders nauwelijks welke planten en dieren er in hun eigen straat, tuin of buurt leven, laat staan wat deze natuurherstelmaatregelen voor hun directe leefomgeving betekent. Juist op dat moment start bioloog Luc Hoogenstein met Stadssafari, een landelijke theatertour langs 47 theaters.

Vanaf 11 oktober laat hij ook in Groningen met spectaculaire natuurbeelden en verrassende verhalen zien hoeveel natuur zich verschuilt tussen stoeptegels, geveltuinen en achtertuinen en waarom bewoners een belangrijke rol spelen bij het versterken van biodiversiteit in de stad. Zo slaat Stadssafari een brug tussen de gemeentelijke uitdaging en de inwoners.

Wat als de meest bijzondere safari niet in Afrika plaatsvindt, maar gewoon in je eigen straat? In Stadssafari, een voorstelling vol humor, verwondering en spannende verhalen voor jong en oud, wordt duidelijk dat Nederlandse steden vol zitten met verborgen pareltjes natuur. Van vliegenzombieschimmels en mieren die bladluizen houden als vee tot egels die ’s nachts door de tuin scharrelen: wie goed kijkt, ontdekt een wereld die voor de meeste mensen onzichtbaar blijft.

Biodiversiteit, klimaat, gezondheid en leefbaarheid

Stadssafari raakt aan thema’s die in vrijwel iedere gemeente spelen: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie, mentale gezondheid en de leefbaarheid van buurten. Groen in de directe leefomgeving vermindert stress, stimuleert ontmoeting en helpt steden beter bestand te maken tegen hitte en extreme neerslag.

Maar bovenal is Stadssafari een verrassende en vermakelijke theateravond. Geen opgeheven vinger of ingewikkeld beleidsverhaal, maar een uitnodiging om met andere ogen naar de eigen straat, tuin en buurt te kijken. Met humor, bijzondere verhalen en spectaculaire natuurbeelden laat Luc Hoogenstein zien hoeveel leven zich vlak onder onze neus afspeelt en hoe leuk het is om daar zelf ruimte voor te maken.

De Europese Natuurherstelverordening legt een belangrijke opgave bij overheden en gemeenten, maar natuurherstel stopt niet bij het gemeentehuis. Een groot deel van de stedelijke ruimte is in handen van bewoners, woningcorporaties, bedrijven en andere grondeigenaren. Ook een tuin, balkon, gevel of gezamenlijk binnenterrein kan bijdragen aan een groenere leefomgeving. Stadssafari maakt die mogelijkheden zichtbaar en inspireert bezoekers om na afloop zelf aan de slag te gaan.

Luc Hoogenstein

Luc Hoogenstein is bioloog, natuurfotograaf, auteur en presentator. Hij werkte eerder onder meer voor Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten en staat bekend om zijn aanstekelijke manier van vertellen over biodiversiteit in de directe leefomgeving. Met zijn boek Mijn 1000 soortentuin en zijn lezingen inspireert hij mensen om met andere ogen naar de natuur om hen heen te kijken – van de achtertuin tot het stadspark.

“De Natuurherstelverordening klinkt misschien als iets abstracts uit Brussel. Maar uiteindelijk gaat het ook over je eigen straat. Over de boom voor je deur die verkoeling geeft op een hete dag, over de vogels die je ’s ochtends hoort en over de insecten die je groenten en bloemen bestuiven. Als je ziet hoeveel leven er schuilgaat in een gewone stadstuin, begrijp je vanzelf waarom natuurherstel zo belangrijk is. Dan hoef je niemand meer te overtuigen van de waarde van meer natuur in de stad. En daar profiteren wij als mensen net zo goed van.” – Luc Hoogenstein, bioloog en verteller van Stadssafari

MN Media

Stadssafari is een productie van MN Media, Jeffrey de Graaff en Ignas van Schaick, de makers van succesvolle natuurfilms als De Nieuwe Wildernis, De Wilde Stad, Onder het Maaiveld en De Wilde Noordzee, die in 2025 bekroond werd met Gouden Kalf van het Publiek. Stadssafari maakt deel uit van Ecolopolis, een breed media-initiatief dat de natuur in onze steden zichtbaar, beleefbaar en relevant maakt. De theatertour vormt de opmaat naar de bioscoopfilm Ecolopolis, die eind 2028 gepland staat.

Details

Tournee: vanaf 11 oktober | Speelduur: 85 minuten | Geschikt voor alle leeftijden | Kaarten voor de voorstellingen in Delfzijl, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal zijn hier verkrijgbaar.

Bron en foto’s: www.stadssafaritheater.nl