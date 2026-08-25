’t Hamrik in Nieuwolda viert 50-jarig bestaan met feestweek

NIEUWOLDA – Woonzorglocatie ’t Hamrik, onderdeel van Oosterlengte, bestaat op 31 augustus 2026 precies 50 jaar. Dit bijzondere jubileum wordt gevierd met een feestweek voor bewoners, naasten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.
De feestweek wordt officieel geopend op maandag 31 augustus van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst staan het rijke verleden en de betekenis van ’t Hamrik voor de inwoners van Nieuwolda en omgeving centraal. Bij de openingsceremonie zullen de burgemeester en bestuurder Harmke Korthuis van Oosterlengte een toespraak houden. Daarnaast wordt als feestelijk moment de vlag gehesen. Ook levert Stichting Vrienden van ’t Hamrik een bijzondere bijdrage met een voordracht ter gelegenheid van het jubileum.
Bestuurder Oosterlengte, Harmke Korthuis: “Ik ben trots op wat ’t Hamrik in de afgelopen 50 jaar heeft betekend voor bewoners en hun naasten. De kracht van deze locatie zit in de mensen: bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Zij creëren samen een warme en vertrouwde leefomgeving. Vanuit die sterke basis bouwen we samen verder aan goede, toekomstbestendige zorg.”
Bron: Oosterlengte