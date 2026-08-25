Video: Vijftig jaar RUN Winschoten krijgt blijvend eerbetoon

WINSCHOTEN – Foto’s, oude T-shirts en krantenknipsels vertellen in De Klinker het verhaal van vijftig jaar RUN Winschoten. Maandag werd daar een expositie geopend en buiten een blijvend eerbetoon aan het hardloopevenement onthuld.
Voorzitter Niels Holthof ziet in de tentoonstelling vooral hoeveel er in een halve eeuw is veranderd. “Volgens mij ligt hier zelfs een veiligheidsplan van anderhalve A4 op de expositie. Ik geloof dat ik inmiddels al op 72 bladzijden zit.”
Ook de manier waarop deelnemers zich aanmelden veranderde compleet. “Je gaat van krantenknipsels naar de digitale wereld. De inschrijfbladen van hoe het toen was en hoe het nu gewoon via de website gaat. Dat zijn hele grote verschillen.”
Ondanks die veranderingen is de RUN volgens Holthof nog altijd belangrijk voor Winschoten. “Je hebt heel veel internationale lopers. Die hebben de RUN ook gewoon op de kaart gezet. Het is een promotieplaatje en eigenlijk het grootste sportevenement van Oost-Groningen.”
De expositie is gratis te bezoeken tot en met 12 september. Die dag wordt ook de vijftigste editie van de RUN gehouden. Holthof hoopt dat heel Winschoten meedoet: “Ik hoop dat de straten allemaal mooi versierd zijn. Ik hoop dat het gewoon één groot feest wordt.”
Malou Vos
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