VISles voor de leerlingen van groep 8 van Obs Menterhorn

Prachtig nazomerweer met veel zon en aangename temperaturen

Maandag De nieuwe week begint in Oost-Groningen met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar vriendelijke stapelwolken over het Oldambt en Westerwolde. Het blijft in de hele streek gegarandeerd droog. De thermometer tikt overdag een heerlijke 21°C aan. Er staat een rustige noordenwind van 2 tot 3 Bft.

Vanavond en Vannacht In de loop van de avond blijft het lang licht en klaart het verder op. De nacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat (1 tot 2 Bft) en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar een verfrissende minimumtemperatuur van 11°C tot 12°C.

Dinsdag Morgen, dinsdag 25 augustus, doet het weer er qua temperatuur nog een klein schepje bovenop. De zon schijnt overdag opnieuw uitbundig en wolken krijgen nauwelijks voet aan de grond. Met een neerslagkans van 0% houden we het overal droog. Het wordt een zeer aangename 22°C tot 23°C bij een zwakke tot matige wind van 3 Bft die geleidelijk draait naar het noordoosten. In de nacht naar woensdag blijft het helder en koelt het af naar 12°C.

Tip van de redactie: Uitstekend weer voor buitenactiviteiten in onze streek! Met een uv-index van 5 schijnt de zon overdag nog behoorlijk fel.