Drie keer is scheepsrecht: auto in beslag genomen

VEENDAM – Een bestuurder uit de gemeente Midden-Groningen is in Veendam voor de derde keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Bij de controle bleek bovendien dat het voertuig niet verzekerd was. De auto is daarop in beslag genomen.
De politie controleerde de bestuurder van het motorvoertuig in Veendam. Agenten mogen bestuurders willekeurig controleren op onder meer het bezit van een geldig rijbewijs, de technische staat van het voertuig en rijden onder invloed. Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 160 van de Wegenverkeerswet 1994.
Tijdens de controle bleek dat de man nog altijd niet over een geldig Nederlands rijbewijs beschikte. Het was volgens de politie inmiddels de derde keer dat hij werd betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Ook bleek het voertuig niet verzekerd te zijn.
Na overleg met de hulpofficier van justitie bleef het dit keer niet bij het opmaken van een proces-verbaal. De auto werd in beslag genomen.
De politie wijst erop dat mensen die zich in Nederland vestigen en beschikken over een rijbewijs dat buiten de Europese Unie is afgegeven, in veel gevallen nog maximaal 185 dagen met dat rijbewijs mogen rijden. Daarna moet het buitenlandse rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Voor rijbewijzen uit EU-landen gelden andere regels.
De politie benadrukt dat bestuurders altijd zelf verantwoordelijk zijn om na te gaan welke regels voor hun rijbewijs gelden. Wie zonder geldig rijbewijs achter het stuur stapt, riskeert een boete en bij herhaaldelijke overtredingen kan het voertuig in beslag worden genomen.