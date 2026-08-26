FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week is Lenie ’t Hart te gast.
Lenie ’t Hart is bekend geworden door haar liefde voor zeehonden. Ze richtte de Zeehondencrèche in Pieterburen op, waar zieke en gewonde zeehonden werden opgevangen en verzorgd. De dieren kregen rust, medicijnen en goede voeding, zodat ze later weer terug konden naar de zee. Dankzij haar inzet is er veel aandacht gekomen voor de bescherming van zeehonden in Nederland.
Wil je meer weten, luister aanstaande zaterdag en dinsdag
Muziek keuze : Alex Vissering, Erwin de Vries, The Askay Brothers en nog veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal