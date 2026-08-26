Groei en Bloei Winschoten e.o. organiseert de workshop nachtvlinders

BEERTA – Op vrijdag 4 september organiseert Groei en Bloei Winschoten e.o. een workshop nachtvlinders. De locatie hiervoor is De Boerderijtuin van Karien de Boer, aan de Hoofdstraat in Beerta. Deze workshop wordt geleid door Theo de la Ruelle. Theo begint de avond met een introductielezing over nachtvlinders.
Nachtvlinders, meer dan saaie grijsbruine motten
In Nederland komen zo’n 2400 soorten nachtvlinders voor in allerlei soorten en maten, waaronder heel algemeen voorkomende tot zeer zeldzaam. Wie denkt dat het alleen maar saaie grijsbruine motten zijn, zou wel eens verrast kunnen worden. Er zitten inderdaad wel grijs- of bruingekleurde tussen, maar vaak wel met mooie tekeningen of kleurschakeringen op de vleugels. Maar er zijn ook diverse bontgekleurde soorten, in allerlei tinten groen, geel, wit en meer. En zelfs soorten die pistachegroen en zuurstokroze zijn! En qua afmetingen variëren ze van hele kleine microvlinders van amper vier millimeter groot tot exemplaren met een spanwijdte van wel twaalf centimeter!
Tijdens een nachtvlinderavond worden de nachtvlinders gelokt met een felle lamp en een laken. De vlinders komen op het licht af en gaan vervolgens op het laken zitten, waardoor de meesten zich goed laten bekijken. Het is altijd weer afwachten en afhankelijk van vele factoren (weersomstandigheden, jaargetijde, omgeving), maar meestal zijn er wel minimaal twintig tot dertig verschillende soorten te zien.
Als je een idee wilt krijgen van de kleurenpracht van nachtvlinders, kijk dan eens op de website van Theo de la Ruelle (www.mijnblogje.nl/nachtvlinders). Daar staan onder andere meer dan vijftienhonderd foto’s op van bijna 500 Nederlandse soorten nachtvlinders. Dat zijn nog lang niet alle soorten die je in Nederland kunt zien, maar het geeft wel een aardig beeld van wat er ’s nachts rondvliegt. En Theo heeft op zijn website ook verschillende blogjes over nachtvlinders staan. Naast allerlei andere verhaaltjes vol interessante feitjes en leuke weetjes over onder meer vogels, libellen, dagvlinders en meer Nederlandse natuur.
Voor leden is deze workshop gratis. Niet-leden betalen een bijdrage. Aanvang is om 19.30 uur. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Deelname kan uitsluitend na aanmelding.
Aanmelden kan via: activiteiten@winschoten.groei.nl.
LET OP: eventueel zelf een stoeltje meenemen en zorg voor warme kleding.
Koffie, thee of iets anders wordt verzorgd door Karien en is voor eigen rekening.
Informatie over andere activiteiten van Groei en Bloei Winschoten kunt u vinden op: www.winschoten.groei.nl.
Bron: Ria Hogervorst