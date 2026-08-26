Groot gevoel van onveiligheid in gemeente Oldambt: “Zelfs geen respect meer voor een rouwstoet”

WINSCHOTEN – “De incidenten zijn de aanleiding, maar niet de reden van deze vergadering. De vraag is: doen we als gemeente Oldambt voldoende om de veiligheid te garanderen? Jongeren op fatbikes hebben zelfs geen respect meer voor een rouwstoet.” Dat is de conclusie van VVD-fractievoorzitter Mandy Meertens woensdagavond tijdens de door haar aangevraagde raadsvergadering over de veiligheid in Halte Democratie. De oplossing: BOA’s en Straatcoaches.
Directe aanleiding voor de ingelaste vergadering is een reeks incidenten met intimidatie, vernielingen en vechtpartijen door jongeren in Beerta, Winschoten en Scheemda.
De VVD roept het college, samen met Gemeentebelangen, CDA, PVV, ChristenUnie, VCP en SP, op om op korte termijn extra BOA’s in te zetten. Ook pleiten de partijen voor een spoedpotje met geld vrij te maken voor extra maatregelen tegen de jongerenoverlast en een onderzoek naar de inzet van straatcoaches op locaties waar de jeugdoverlast het grootst is.
Vluchtelingenreserve en repressie
De PVV maakt zich bij monde van Ruben Holtjer tijdens de vergadering zorgen over de gebrekkige politiecapaciteit in Oldambt omdat “Ter Apel” veel vraagt en benadrukt dat overlast zich “niet aan kantooruren houdt”. De financiering van de maatregelen moet volgens de PVV uit de algemene middelen en de vluchtelingenreserve komen, wat direct vragen opleverde vanuit de fractie van D66.
Gemeentebelangen Oldambt wil het niet meer over losse incidenten hebben; daarvoor is er volgens de partij inmiddels te veel gebeurd. Het gevoel van onveiligheid is structureel geworden. Volgens Albert Kuiper moet er meer worden gedaan en “minder worden uitgelegd waarom meer doen moeilijk is.”
Ook de ChristenUnie noemt het “onvermijdelijk” om nu repressief in te grijpen en extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De VCP pleit eveneens voor de inzet van straatcoaches die jongeren op hun eigen niveau aanspreken. VCP-raadslid Jan Kenter benadrukt daarbij: “Dat is een aanvulling, maar absoluut geen vervanging van de BOA of de politie.”