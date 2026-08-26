Kinderkleedjesmarkt in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Centrum Stadskanaal organiseert op zaterdag 5 september de Kinderkleedjesmarkt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De markt vindt plaats in het centrum van Stadskanaal en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Kinderen kunnen op deze dag hun eigen kleedje inrichten en spullen verkopen.
De Kinderkleedjesmarkt geeft jonge verkopers de kans om speelgoed, boeken, spelletjes en andere spullen een tweede leven te geven. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe leuk het is om te handelen. Tussen alle spullen kunnen belangstellenden op zoek gaan naar mooie vondsten.
De markt biedt kinderen een podium om hun creativiteit en ondernemerschap te laten zien. Het evenement staat inmiddels bekend als een vaste waarde in het centrum van Stadskanaal. Jaarlijks trekt de Kinderkleedjesmarkt dan ook veel deelnemers en bezoekers.
Aanmelden
Deelname aan de kinderkleedjesmarkt is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 september om 18.00 uur bij Intertoys in Stadskanaal. Pas na inschrijving krijgen kinderen een vaste plek toegewezen. Deelnemers mogen hun plek op zaterdag 5 september vanaf 12.00 uur opbouwen.
Bron: Centrum Stadskanaal