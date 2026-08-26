LIVE: Volg hier de extra raadsvergadering van Oldambt over veiligheid en jongerenoverlast

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt is vanavond bijeen voor een extra openbare raadsvergadering. Centraal staat de actuele veiligheidssituatie en de toenemende jongerenoverlast in onder meer Winschoten en Beerta. Groningen1 doet live verslag van het debat.
Volg het debat live
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- Video Online: https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=oldambt_20260826_1
Het initiatief voor de spoedzitting kwam van VVD-raadslid Mandy Meertens en wordt door de voltallige raad gesteund. Directe aanleiding zijn recente gewelds- en overlastincidenten die tot grote zorgen leiden onder inwoners.
Op de agenda staat onder meer de raadsbrede motie ‘Daadkrachtig investeren in handhaving en veiligheid’, ingediend door VVD, GBO, CDA, PVV, ChristenUnie, VCP en SP.
Agenda van de vergadering
- Opening van de vergadering
- Agendapunt 0.1: Behandeling motie Daadkrachtig investeren in handhaving en veiligheid
- Agendapunt 2: Bespreken veiligheidssituatie Oldambt
- Sluiting van de vergadering (voorziene eindtijd 23:00 uur)