LIVE: Volg hier de extra raadsvergadering van Oldambt over veiligheid en jongerenoverlast

Afwisseling van zon en stapelwolken bij een matige oostenwind

Woensdag We starten de woensdag met zonnige perioden en hier en daar wat stapelwolken. Gedurende de dag blijft het in de hele streek overwegend droog. Het wordt een zeer aangename nazomerdag waarin de thermometer oploopt naar een maximumtemperatuur van 24°C. Er waait een matige wind uit het oosten van 3 Bft.

Vanavond en Vannacht In de avond breekt de bewolking af en toe goed open. Gedurende de nacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten weer toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een minimumtemperatuur van 14°C bij een aanhoudende, zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft.

Donderdag Morgen, donderdag 27 augustus, stroomt er geleidelijk warmere maar ook meer onbestendige lucht de streek binnen. Overdag blijft er ruim schoots ruimte voor de zon en stijgt het kwik naar een warme 25°C tot 26°C. In de loop van de middag en avond neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui echter toe. De wind blijft matig en waait voornamelijk uit het oosten (3 Bft). In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar 16°C.

Tip van de redactie: : Geniet vandaag van de droge en zonnige omstandigheden! Het is prachtig weer voor een wandeling door de Ruiten Aa-vallei of een fietstocht rond het Oldambtmeer.