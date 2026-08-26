Nieuwe fractievoorzitter voor Pro Oldambt

OLDAMBT – Vanaf vandaag, 26 augustus, heeft Pro Oldambt een nieuwe fractievoorzitter. De huidige fractievoorzitter, Monique Eijpe, draagt haar taken over aan fractiegenoot Lucas Bolt.
Eijpe zal haar zetel in de gemeenteraad behouden. “Jazeker”, zo zegt ze, “er zijn veel mensen in Oldambt die speciaal hun stem op mij hebben uitgebracht en mij met voorkeur opnieuw in de gemeenteraad hebben gestemd. Dus dat blijf ik doen.”
Met het neerleggen van haar rol als fractievoorzitter en zich uitsluitend te focussen op het raadslidmaatschap hoopt ze meer evenwicht in haar leven te brengen. “Het is heel druk. Politiek gaat altijd door, doet niet aan vakantie en staat niet uit. Tussen politiek en werk blijft daardoor soms maar weinig tijd over voor andere dingen. Het is tijd om daar ook ruimte voor te maken.”
Eijpe werd in 2023 fractievoorzitter en in de afgelopen periode zijn veel ambities op het gebied van onder andere armoedebestrijding en wonen volbracht. “Ja, we hebben veel kunnen doen en we hopen dat in deze raadsperiode te kunnen uitbouwen. Ik heb daarin alle vertrouwen in Lucas”, aldus Eijpe.
PvdA werd Pro
Ook intern gebeurde van alles in de partij. De PvdA ging steeds intensiever samenwerken met GroenLinks en werd Pro. “Ik ben er trots op dat ik juist in deze periode fractievoorzitter mocht zijn. De nieuwe samenwerking en uiteindelijk gezamenlijk de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. Ik vind het nog steeds bijzonder dat ik heb mogen bijdragen aan dat proces en het van zo dichtbij heb kunnen meemaken.” Afgelopen maart werd de partij de grootste in Oldambt.
Naar de toekomst
Vanaf eind augustus 2026 neemt Lucas Bolt definitief het fractievoorzitterschap op zich. “Voor mij is dit een mooi moment om het fractievoorzitterschap over te nemen” Aldus Bolt. Sinds 2022 is hij raadslid. Met een scherpe blik op de toekomst en een warm hart voor onze lokale samenleving kijkt de kersverse fractievoorzitter uit naar deze nieuwe rol. De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Oldambt. Er zijn enorm veel woningen gebouwd en het armoedebeleid is weer teruggebracht op het oude niveau. “Naast goede sociale zekerheid en een groene leefomgeving is het bouwen van extra woningen enorm belangrijk voor onze gemeente. Dit doen we al goed, maar vanuit Pro wil ik hier de komende jaren extra hard op inzetten.” Aldus Bolt.
Bron: PRO Oldambt