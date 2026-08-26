Praat mee over de toekomst van houtzagerij Nooit-Gedacht

NIEUWE PEKELA – Aan het Pekelder Hoofddiep in Nieuwe Pekela staat een bijzonder stuk erfgoed: houtzagerij Nooit-Gedacht. Na jarenlange leegstand loopt er nu een herbestemmingsonderzoek naar de toekomst van het historische complex. Op 23 september staat de tweede van drie brainstormsessies gepland. Alle inwoners van Pekela en omgeving zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe kansen voor de oude houtzagerij.
Stichting Roemte, die maatschappelijke initiatieven helpt van de grond te komen, zoekt samen met Fokkens Grondgoed en de gemeente Pekela naar enthousiastelingen met ideeën voor de houtzagerij. Daarom zijn alle inwoners van Pekela en omstreken van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op 23 september om 19.00 uur in de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela.
Op 25 juni vond de eerste van drie bijeenkomsten plaats. Met een groep bestaande uit verschillende organisaties (ondernemers, dorpsvertegenwoordigers, kunstenaars en erfgoed- en toerismespecialisten) werd er toen voor het eerst gebrainstormd over de toekomst van houtzagerij Nooit-Gedacht.
Op deze tweede bijeenkomst op 23 september wordt voortgebouwd op de ideeën die tijdens de voorgaande sessie zijn opgehaald. Er zal eerst worden verteld over het herbestemmingsproces van de houtzagerij. Vervolgens gaan de aanwezigen in kleinere groepjes hun ideeën bespreken en kort uitwerken. Na een korte presentatie vindt er een groepsgesprek plaats over de kansen en uitdagingen.
Meedoen aan de bijeenkomst kan als je ideeën hebt voor de houtzagerij, als je mogelijk een rol zou willen in de herbestemming, of beide. De visie en ideeën van de aanwezigen zijn van grote waarde. Doel van het onderzoek is om een plan te maken waar alle Pekelders iets aan hebben. Daarnaast worden mensen gezocht die plaats willen nemen in een nog te vormen stichting, die het rijksmonument in beheer zal nemen.
Het programma is te vinden op de bijgevoegde uitnodiging. Geïnteresseerden worden aangemoedigd om zich aan te melden voor deze bijeenkomst via durk@roemtegroningen.nl. Ook bij vragen of opmerkingen kan men daar terecht.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela