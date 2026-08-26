Provincie zet volgende stap naar snel internet voor alle Groningers

GRONINGEN – Niet alle inwoners van Groningen hebben toegang tot snel en betrouwbaar internet. Vooral in een aantal buitengebieden ontbreekt bij vierduizend adressen nog een goede internetverbinding. De provincie Groningen onderzoekt daarom hoe ook deze adressen snel en betrouwbaar internet kunnen krijgen.
Als eerste stap in een nieuwe aanpak startte de provincie op 25 augustus een informele marktconsultatie. Daarbij vraagt de provincie bedrijven, organisaties en andere geïnteresseerden om ervaringen, wensen en aandachtspunten rondom de aanleg van snel internet te delen.
Meedenken over aanleg van snel internet
Met de marktconsultatie wil de provincie beter inzicht krijgen in de mogelijkheden voor de aanleg van snel internet op de adressen die nog geen snel internet hebben. Ook wil de provincie weten welke technische oplossingen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden partijen dit kunnen uitvoeren.
De uitkomsten helpen bij het voorbereiden van een eventuele toekomstige regeling of aanbesteding voor de aanleg van snel internet. Zo kunnen publieke middelen doelmatig worden ingezet en sluit een vervolgaanpak beter aan bij de praktijk. Onderzoeksbureau Dialogic voert de marktconsultatie uit in opdracht van de provincie Groningen.
Voor iedereen een goede internetverbinding
De provincie wil dat zoveel mogelijk adressen een glasvezelaansluiting krijgen. Op plekken waar dat technisch of financieel niet haalbaar is, kunnen ook andere oplossingen onderzocht worden. Bijvoorbeeld draadloze of satellietverbindingen.
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Geïnteresseerde partijen kunnen van 24 augustus tot en met 11 september laten weten dat zij willen deelnemen aan de informele marktconsultatie. Aanmelden kan via snelinternetgroningen@dialogic.nl. Daarna kunnen zij tot uiterlijk 5 oktober hun ideeën en ervaringen delen. Meer informatie over de consultatie staat op TenderNed.
Economische agenda van Nij Begun
De aanleg van snel internet is opgenomen in de Economische Agenda van Nij Begun. In het Meerjarig Uitvoeringsplan 2026–2028 is hiervoor voorlopig maximaal 25 miljoen euro gereserveerd. Daarmee wil de provincie snel internet mogelijk maken voor ongeveer 4.000 adressen.
Bron: Provincie Groningen