Scholen in vier gemeenten gaan de strijd aan met elektronisch afval

REGIO – Acht basisscholen uit de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Westerwolde en Borger-Odoorn doen van 7 september tot en met 1 oktober 2026 mee aan de E-waste Race. Vier weken lang zamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten in. Inwoners uit de omgeving kunnen helpen door hun oude apparaten aan te melden en thuis te laten ophalen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen basisscholen. Leerlingen krijgen punten voor het inzamelen, hergebruiken en repareren van oude elektronische apparaten. Zo leren zij op een praktische manier over afval, hergebruik en recycling. elektronische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door apparaten apart in te leveren, gaan deze grondstoffen niet verloren en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. De school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje.
Inwoners kunnen helpen
Inwoners die in de buurt van een deelnemende school wonen kunnen tussen 7 september en 1 oktober kleine elektronische apparaten, zoals een waterkoker of mobiele telefoon, gratis thuis laten ophalen. Zij kunnen hun apparaten aanmelden via ewasterace.nl. Leerlingen komen de spullen vervolgens bij de inwoners thuis ophalen.
Deelnemende scholen
De volgende scholen doen mee:
• CBS De Rank – Onstwedde
• KC De Driesprong – Vriescheloo
• CBS De Wegwijzer – Bellingwolde
• OBS Houwingaham – Bad Nieuweschans
• CBS Maranatha – Winschoten
• CBS De Lichtboei – Oostwold
• OBS 75 – Nieuw-Buinen
• OBS De Westhoek – 2e Exloërmond
Organisatie
De E-waste Race wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt en Borger-Odoorn, Race Against Waste en Wecycle.
Bron: Gemeente Oldambt