Steeds meer fatbikes en e-steps belanden in beslaghok politie

STADSKANAAL – Het hok van de politie waar in beslag genomen voertuigen worden gestald, begint steeds meer op een fietsenstalling te lijken. Na een periode van waarschuwen heeft de politie de afgelopen maanden tientallen bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders van fatbikes en e-steps die niet aan de regels voldeden. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen.
In juli en augustus controleerde de politie in de regio extra op fatbikes en elektrische steps. In eerste instantie kregen bestuurders die de regels overtraden nog een waarschuwing. Inmiddels is die periode voorbij en wordt er handhavend opgetreden.
De controles hebben inmiddels geleid tot tientallen bekeuringen en meerdere inbeslagnames. Volgens de politie raakt het beslaghok daardoor steeds voller met e-bikes, fatbikes en e-steps die van de weg zijn gehaald.
De politie benadrukt dat elektrische fietsen en steps alleen op de openbare weg mogen worden gebruikt als ze aan de wettelijke regels voldoen. Dat geldt onder meer voor opgevoerde fatbikes en niet-goedgekeurde e-steps. Wie toch met een voertuig rijdt dat niet aan de eisen voldoet, riskeert een boete en in sommige gevallen inbeslagname.
De boodschap van de politie is duidelijk: de tijd van waarschuwen is voorbij. Bestuurders die denken dat er toch niet wordt gecontroleerd, kunnen bedrogen uitkomen. Met het beslaghok dat inmiddels bijna vol staat, is zichtbaar geworden dat de controles daadwerkelijk gevolgen hebben.
Politie Stadskanaal laat weten dat de handhaving op fatbikes en e-steps doorgaat. De voertuigen zijn populair en vaak een handig vervoermiddel, maar moeten wel aan de geldende regels voldoen.