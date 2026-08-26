Tjeerd Palstra: Groningen heeft een beetje solidariteit nodig van Groningers voor Groningen

GRONINGEN – ‘Solidariteit staat voor “ik en jij”, samen staan wij sterk. Solidariteit betekent ook “samenhang en verantwoordelijkheid voor elkaar”. Soms heb ik de indruk dat solidariteit in Groningen niet meer bestaat terwijl wij juist nu dit zo hard nodig hebben. Geen solidariteit betekent achteruitgang in onze samenleving en gaat samen op met verharding’, zegt Tjeerd Palstra.

‘De afgelopen weken werd Groningen weer opgeschrikt door de komst van drie aardbevingen: Sappemeer, Veendam en de dorpjes Zandweer en Rottum in de buurt van Uithuizen (aantal schademeldingen 450). We gaan door met ons dagelijks leven, maar diep van binnen weten we: vroeg of laat komt er weer een. Toch hoor je vaak: “ik heb er hier geen last van, het is ver weg” en vervelend voor de mensen daar. Maar juist dat is het probleem. Wat een andere Groninger raakt, zou ons allemaal moeten raken.

Zoals sommige kamerleden in Den Haag (o.a. Ja21) alweer roepen: “draai de gaskranen in het noorden maar open”. Daarnaast wil men in deze aardbeving-provincie een of twee kerncentrales bouwen in de Eemshaven. Vervolgens wordt er gesproken over mogelijke opslag van radioactief afval in onze Groningse bodem (zoutkoepels Bourtange, Onstwedde, Pieterburen) Dan klinkt opnieuw: “gelukkig woon ik daar niet”. Nee dat zegt en denkt u niet, maar die ander.

Zulke ernstige gebeurtenissen voor mede Groningers zouden ons juist wel moeten raken.

De vraag is gerechtvaardigd: hoe komt het toch dat wij dit allemaal laten gebeuren en ons zo laten behandelen door de regering vanuit Den Haag?

Ik vermoed (nee ik denk) dat het komt doordat wij onze solidariteit zijn kwijtgeraakt in dit “ik tijdperk”.

Het Groningse gas heeft sinds 1963 naar schatting ongeveer 429 miljard euro opgeleverd (verkoopwaarde). 85% van deze opbrengst via de aardgasbaten voor de Nederlandse staat werd gebruikt door de regering voor algemene economie, infrastructuur en de financiering van de sociale zekerheid. En als dank voor deze enorme bijdrage wenst de regering ons op te zadelen met de opslag van radioactief-afval. Maar schrikt u niet het is helemaal veilig zegt de overheid.

Echter in het Covra (Centrale Organisatie voor Radioactief afval) rapport van december 2025 staat vermeld: “wij kunnen de veiligheid voor de burgers niet garanderen”, en is er veel meer onderzoek nodig! Het lijkt er dus op dat Groningen werkelijk het “afvalputje” van Nederland wordt en de nucleaire poort voor andere provincies (wij de lasten anderen de lusten).

Daar komt nog eens bij dat voor onze wegen en bruggen in het noorden geen geld meer is voor groot onderhoud (maar hier betalen automobilisten ook wegenbelasting). Terwijl als de plannen van deze regering doorgaan er heel zwaar transport deze kant op komt.

Het wordt tijd dat Groningen met haar inwoners “opstaat”, (ja u schrikt) en in protest komt. Niet tegen elkaar maar met elkaar en dat is solidariteit. Samen opkomen voor onze mooie provincie, voor onze natuur en cultuurerfgoederen, voor onze kinderen en kleinkinderen maar ook voor ons eigen welzijn en woongenot. Een groot protest tegen alles wat de regering vanuit Den Haag (fout) bedenkt en hier wil uitvoeren, dit ondanks dat de burgers, gemeenten en de Provinciale Staten het niet eens zijn met de plannen van de regering voor Groningen.

Voor deze zaak gaan wij 15 november 2026 de straat op, een groot protest met het thema: Genog is Genog Den Haag. Laten wij samen solidair zijn met elkaar en een keer uit de stoel komen met elkaar om een luid tegengeluid laten horen op de Grote Markt. U zult merken wat een kracht, energie en genoegdoening dit u geeft. Doet u het niet voor uzelf dan voor uw medemens in Groningen’.

Een burgerinitiatief van de burgers voor de burgers en steun de petitie: verenigdfrontkerngezond.nl en meld u aan actie@verenigdfrontkerngezond.nl

Bron: Voorzitter Tjeerd Palstra Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen