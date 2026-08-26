Live verslag extra raadsvergadering in Winschoten over jongerenoverlast

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt komt vanavond, woensdag 26 augustus, in een extra openbare raadsvergadering bijeen. De spoedzitting staat grotendeels in het teken van de actuele veiligheidssituatie en de toenemende overlast door jongeren in onder meer Winschoten, Scheemda en Beerta. Het initiatief voor het debat komt van VVD-raadslid Mandy Meertens en krijgt steun van de voltallige raad. Groningen1 doet vanaf 20:30 uur live verslag via de website en op de radio via 105.8 MHz.
Het debat vindt plaats in de raadszaal aan de Havenkade-West 1 in Winschoten (Halte Democratie) en begint om 20:30 uur. Dat is een half uur later dan het gebruikelijke aanvangstijdstip.
Signaal naar inwoners
Volgens initiatiefnemer Meertens is een debat dat op zo’n korte termijn georganiseerd wordt uniek voor de gemeente. Directe aanleiding zijn de recente geweldsincidenten en overlastsituaties veroorzaakt door jeugd, die bij veel inwoners zorgen veroorzaken. “We willen hiermee een krachtig signaal afgeven dat we de signalen en de gevoelens van onveiligheid in Oldambt heel serieus nemen”, stelt Meertens tegenover Groningen1.
Hoewel de verzoeken om deze vergadering breed worden gedragen, verschillen de visies op de precieze aanpak van de jeugdoverlast per partij. Waar de VVD onder meer inzet op meer handhaving, waaronder een verdubbeling van het aantal BOA’s van vier naar acht en praktische ingrepen zoals extra snoeiwerk voor beter zicht op straat, leggen andere fracties de nadruk op preventie of jeugdwerk.
“Er is geen one size fits all voor deze problematiek”, aldus Meertens. “Juist daarom is het goed dat we hier vanavond in het openbaar met elkaar over in debat gaan.”