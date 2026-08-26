Wat gebeurt er als je streektaal laat klinken in een werkplaats van ruim 100 jaar oud?

MUSSEL – Op zaterdag 12 september doet Stelmakerij Wever in Mussel mee aan Open Monumentendag. Bezoekers kunnen die dag niet alleen een kijkje nemen in een van de meest authentieke historische werkplaatsen van de regio, maar ook luisteren naar voordrachten van drie streektaaldichters die vrijwel om de hoek van de stelmakerij wonen.
In een tijd waarin veel oude ambachten zijn verdwenen, staat in Mussel nog altijd een werkplaats waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Machines, gereedschappen, werkbanken en mallen vertellen het verhaal van generaties vakmanschap.
Maar op 12 september gaat het niet alleen over hout, gereedschap en geschiedenis.
Tussen de werkbanken klinken die dag ook verhalen, herinneringen en gedichten in de streektaal. Hiervoor hebben drie dichters hun medewerking toegezegd:
- Siep Schoemaker
- Roelie Meijer
- Harma de Roo, Stadskanaaldichter
De voordrachten vinden plaats rond 11.00 uur en 13.00 uur.
“Veel mensen kennen Open Monumentendag van oude gebouwen. Wij willen laten zien dat erfgoed meer is dan stenen en hout. Ook verhalen, taal en herinneringen horen daarbij. Wat is er mooier dan streektaal te horen op een plek waar generaties Musselers en Veenkolonialen hebben gewerkt?”
Stelmakerij Wever is een historische wagenmakerij en houtbewerkingswerkplaats die sinds 1903 bestaat. De werkplaats is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven en wordt tegenwoordig als museum beheerd door Stichting Stelmakerij Wever. Voor bezoekers biedt dit een unieke kans om niet alleen een historische werkplaats te bekijken, maar ook streektaal live te beleven op een plek waar de geschiedenis nog voelbaar aanwezig is.
Praktische informatie
Open Monumentendag bij Stelmakerij Wever
Zaterdag 12 september 2026
Museum open van 10.00 tot 16.00 uur
Voordrachten rond 11.00 uur en 13.00 uur
Musselweg 58a, Mussel
Toegang gratis
Bron: Jeroen Wever