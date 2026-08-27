André Rieu viert 20 jaar Vrijthofconcerten op het grote doek in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 30 augustus is in het Filmhuis van vanBeresteyn André Rieu’s 2026 Summer Concert: Viva Maastricht! te zien. Met dit bijzondere concert viert André Rieu het 20-jarig jubileum van zijn beroemde zomerconcerten op het Vrijthof in Maastricht.
Tijdens Viva Maastricht! verandert het Vrijthof opnieuw in een indrukwekkende openluchtbalzaal. Samen met zijn wereldberoemde Johann Strauss Orkest en een groot ensemble van artiesten brengt André Rieu een feestelijk programma met tijdloze walsen, bekende klassiekers en andere muzikale verrassingen.
Het concert werd live opgenomen in Rieu’s geliefde thuisstad en vormt een eerbetoon aan Maastricht, de plek waar zijn inmiddels wereldberoemde Vrijthofconcerten twintig jaar geleden begonnen. Op het grote doek kunnen bezoekers de bijzondere sfeer van deze zomeravond van dichtbij beleven.
Datum: zondag 30 augustus 2026
Aanvang: 14.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn