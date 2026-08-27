De gemeenteraad Oldambt nodigt inwoners uit voor Ontmoet de Raad

WESTERLEE – De gemeenteraad van Oldambt gaat op woensdagavond 16 september in gesprek met inwoners tijdens de bijeenkomst van Ontmoet de Raad in Westerlee. Deze avond staat in het teken van ontmoeting, meedenken en samen praten over wat er leeft in Westerlee en de rest van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Boutique Hotel Westerlee.
Met ‘Ontmoet de Raad’ wil de gemeenteraad inwoners de kans geven om hun ideeën, zorgen en ervaringen direct met raadsleden te delen. Wat gaat er goed, wat kan beter en welke thema’s verdienen (meer) aandacht?
Programma
Na een informele inloop met koffie en thee en een kort welkomstwoord geeft Dorpsbelangen Westerlee een presentatie over actuele onderwerpen die aandacht vragen in het dorp. Vervolgens gaan de inwoners en de gemeenteraad hierover met elkaar in gesprek.
Na een korte pauze is het woord aan andere inwoners tijdens het onderdeel ‘Op de zeepkist’. Hier kunnen alle inwoners vrijuit vertellen over wat hen bezighoudt, ongeacht het onderwerp.
Praktische informatie
Datum: Woensdag 16 september
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Botique Hotel Westerlee (Hoofdweg 67, Westerlee)
Iedereen is welkom
De gemeenteraad nodigt alle inwoners van Oldambt van harte uit om langs te komen, mee te denken en hun stem te laten horen. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Gemeente Oldambt