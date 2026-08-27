Hoe gezond voelt u zich? Doe de gratis leefstijlcheck!

WINSCHOTEN – Benieuwd hoe het met uw gezondheid is gesteld? Doe een leefstijlcheck in de Gezonde Huiskamer van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). U vindt de Gezonde Huiskamer op zaterdag 29 augustus, tijdens het Waterbei Straattheater Festival, van 11.00-16.00 uur voor het oude pand van Eyewish (Venne 97 in Winschoten).
In de Gezonde Huiskamer wordt onder andere uw BMI berekend, uw knijpkracht getest en worden vragen gesteld over bijvoorbeeld sociale contacten, voeding en bewegen. Positieve gezondheid staat hierbij centraal. De leefstijlcheck is gratis en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. U kunt gewoon binnenlopen. De check duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Na afloop krijgt u de uitslag mee op papier of via e-mail.
De gratis leefstijlcheck is onderdeel van Oldambt Gezond,een project van de gemeente Oldambt. Met Oldambt Gezond wil de gemeente inwoners ondersteunen om zo gezond en prettig mogelijk te leven. Gezondheid gaat daarbij om meer dan alleen voeding en bewegen. Ook lekker in je vel zitten, voldoende sociale contacten hebben, kunnen meedoen en plezier hebben in het dagelijks leven zijn belangrijk. Daarom sluit de leefstijlcheck goed aan bij de gedachte achter Oldambt Gezond: ontdekken wat goed gaat, waar u misschien iets aan wilt veranderen en welke mogelijkheden er in Oldambt zijn om daarbij te helpen.
Meer bewegen? Vraag het de beweegcoach!
Er is deze dag ook een beweegcoach aanwezig. Die kan u vertellen welke mogelijkheden er in de gemeente Oldambt zijn om meer te bewegen of te sporten. Samen kunt u kijken welk aanbod bij u past.
Kom gerust langs, laat u informeren en ontdek hoe u ervoor staat. U bent van harte welkom!
Bron: Gemeente Oldambt