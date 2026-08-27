Klassieke voertuigen gezocht voor Oldtimerdag Stadskanaal

STADSKANAAL – Na het succes van vorig jaar keert de Oldtimerdag op zaterdag 19 september terug naar het centrum van Stadskanaal. De eerste editie trok ruim veertig deelnemers met uiteenlopende voertuigen. Eigenaren van een oude fiets, auto, brommer, motor, camper of ander bijzonder voertuig kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de tweede editie.
Van fiets tot camper
Tijdens de Oldtimerdag zijn klassieke voertuigen in alle soorten en maten welkom. Het evenement biedt deelnemers de gelegenheid om hun voertuig aan een breed publiek te laten zien en andere liefhebbers te ontmoeten. Van een zorgvuldig gerestaureerde oldtimer tot een oude bromfiets met een bijzonder verhaal: ieder voertuig vormt een waardevolle aanvulling op de dag.
De Oldtimerdag vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur. In het centrum is gedurende de dag een gevarieerde verzameling voertuigen te bekijken. Livemuziek en foodtrucks maken het programma compleet.
Foodtrucks gezocht
Naast voertuigeigenaren kunnen ook ondernemers met een foodtruck zich aanmelden. De organisatie zoekt verschillende foodtrucks die het publiek gedurende de dag voorzien van een hapje of drankje. Aanmelden is mogelijk via hetzelfde inschrijfformulier.
Wie met een klassiek of bijzonder voertuig wil deelnemen aan de Oldtimerdag, kan zich aanmelden via www.centrumstadskanaal.nl/oldtimerdag-2026-centrum-stadskanaal.
Bron: Carin Heutinck
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