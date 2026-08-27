DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om 6.20 uur dinsdagochtend zag een 55 jarige bestuurder van een VW Kever de tegemoetkomende Opel Corsa van een 59 jarige bestuurder over het hoofd, toen hij vanaf de Weenerstraße in Bunde de oprit naar de A31 wou oprijden. Bij de daarop volgende aanrijding raakten beide bestuurders gewond. Beide wagens waren dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept.
Papenburg
Tussen maandag 8.20 en vandaag 11.40 uur is op een parkeerplaats aan de Bahnhofstraße in Papenburg een blauwe Nissan Micra aangereden. Daarbij ontstond voor 5.000 euro schade.
Bij een winkel aan de Bleicherkolken in Papenburg-Aschendorf is tussen maandag 20.15 en dinsdag 09.09 uur voor 1.000 euro schade aangericht. Onbekende daders verschaften zich toegang tot het pand. Voor zover bekend werd er niets gestolen.
Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961 9260.
Aschendorf
Maandag is rond 19.45 uur aan de Lange Straße in Papenburg-Aschendorf een akker in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Aschendorf geblust. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961 9260.
Meppen
Tussen zondag 22.30 en maandag 09.18 uur is bij een schuur aan de Haselünner Straße in Meppen ingebroken. Er werd een voertuig beschadigd. Voor zover bekend is er niets gestolen. De daders zijn er vermoedelijk in een personenauto vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen (telefoonnummer 05931/9490).
De politie zoekt de rechtmatige eigenaar van een grijze racefiets van het merk Cube. De fiets werd na een onderzoek op aanwijzingen van een getuige bij het gemeentehuis in Geeste-Dalum veiliggesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen (telefoonnummer 05931/9490).