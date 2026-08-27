Moeders mishandelingszaak Stadskanaal naar Pieter Baan Centrum; voorarrest verlengd tot november

STADSKANAAL / GRONINGEN – Het voorarrest van de 34-jarige Liza van A. en de 31-jarige Sharona B. uit Stadskanaal, die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun jonge kinderen, is verlengd tot half november. Daarnaast worden beide verdachte moeders geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dat is de belangrijkste uitkomst van de eerste pro-formazitting donderdagochtend bij de rechtbank in Groningen.

De twee verdachten verschenen donderdag niet zelf voor de rechter. Hun advocaten voerden het woord en lieten weten dat de vrouwen zich bewust zijn van de feiten die zijn gepleegd. De advocaat van de moeder benadrukte tijdens de zitting dat zij vanaf het eerste moment meewerkt aan het politieonderzoek. Uit een recente psychologische diagnose blijkt volgens de advocaat bovendien dat de vrouw moeite heeft met het stellen van grenzen en beschikt over mindere geestelijke vermogens.

De verdediging van de moeders diende geen verzoek in tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie ziet gezien de zwaarte van de zaak en de ernst van de mishandelingen “geen enkele gronden tot schorsing van de voorlopige hechtenis.” De voorzitter van de rechtbank besloot daarom het voorarrest te verlengen tot de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak, zo rond 17 november: “Tot dan blijven de verdachten vastzitten.”

Tijdens de zitting met grote mediabelangstelling gaf het OM een toelichting op het onderzoek dat begin mei werd gestart. De twee moeders zijn vorige week nog door de recherche verhoord. Het OM verwacht dat het strafdossier rond november inhoudelijk kan worden afgerond, waarna de psychiatrische observaties in de Utrechtse kliniek plaatsvinden.

Uit de voorlopige tenlastelegging blijkt dat de verdenkingen bijzonder zwaar zijn. Het OM beschuldigt de moeders van poging tot doodslag, zware mishandeling en het in een hulpeloze toestand achterlaten van het meisje. Daarnaast worden zij formeel beschuldigd van vrijheidsontneming.

In het strafrechtelijk onderzoek draait het om de situatie van een 6-jarig meisje en een 7-jarig jongetje. Het OM benadrukte op de zitting dat uit het onderzoek tot nu toe nog niet is gebleken dat het jongetje hetzelfde heeft ondergaan als het meisje.

De zaak kwam rond Hemelvaartsdag aan het licht en leidde tot grote maatschappelijke onrust en een noodverordening in de wijk Parkwijk in Stadskanaal. Het 6-jarige meisje werd destijds in kritieke toestand, zwaar ondervoed en in een kunstmatige coma in het ziekenhuis opgenomen. Toen de situatie in de buurt escaleerde, werden beide vrouwen versneld aangehouden. Ze zitten momenteel vast in gevangenissen in de provincies Utrecht en Limburg.