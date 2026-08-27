Nieuwbouw materiaal accommodatie Scouting Ter Apel gaat de goede kant op

TER APEL – De nieuwbouw van de materiaal accommodatie voor Scouting Ter Apel gaat de goede kant op! Inmiddels staan de eerste muren al overeind en begint het nieuwe gebouw steeds meer vorm te krijgen. Om geld in te zamelen voor de nieuwbouw organiseren ze op zaterdag 29 augustus een gezellige bingodag bij het scoutinggebouw. Iedereen is van harte welkom om mee te doen en tegelijkertijd de nieuwbouw te steunen.
Er staan deze dag maar liefst drie bingo’s op het programma:
Kinderbingo
Een gezellige bingo speciaal voor kinderen. Er zijn mooie prijzen te winnen, waaronder tickets voor Drouwenerzand en De Waarbeek.
Buurtbingo
Een gezellige bingo voor iedereen uit de buurt. Maak onder andere kans op een **fotoshoot** en nog veel meer leuke prijzen.
Feestbingo
We sluiten af met de feestbingo, met mooie prijzen zoals een JBL-box en een accuboormachine.
De volledige opbrengst van de bingo komt ten goede aan de nieuwe materiaal accommodatie.
Meer info vindt u in onderstaande flyer.
Bron/foto’s: Bas Stoevelaar