Oldambt werkt aan toekomstplan voor de horeca

OLDABMT – De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw plan voor de toekomst van de horeca. Het te ontwikkelen plan richt zich niet allen op de horeca in het centrum van Winschoten, maar de hele gemeente. Van Bad Nieuweschans tot Scheemda, van Heiligerlee tot Finsterwolde. Het plan richt zich op uiteenlopende horecabedrijven, zoals cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hotels. Een plan dat zich vooral focust op de toekomst van de horeca in Oldambt.
“Vrijwel iedereen heeft wel een mening over horeca”, aldus Erich Wünker, wethouder van de gemeente Oldambt. Of het nu is de kwaliteit van het eten, het uitzicht, openingstijden, het aanbod, of de veiligheid ’s avonds en ‘s nachts. En dat is precies de reden, waarom de gemeente inwoners oproept om de enquête in te vullen. “We willen niet dat het alleen een theoretisch plan wordt, maar juist een plan dat mede is gebaseerd op de ervaringen in de praktijk. Daarom is de inbreng van onze inwoners van groot belang.” De enquête is één van de manieren om informatie op te halen.
Horeca-ondernemers
Behalve inwoners zijn ook horecaondernemers een belangrijke doelgroep. Zij ervaren dagelijks in de praktijk wat eventuele knelpunten zijn, maar weten als geen ander wat hun ideeën zijn richting de toekomst. Wünker roept dan ook ondernemers op de enquête in te vullen. “Mede met de uitkomsten zullen we gericht met hen in gesprek gaan.”
5 – 10 minuten
De opbrengst van ondernemers, inwoners en betrokken organisaties worden meegenomen bij het opstellen van het toekomstplan voor de horeca. Het (online) invullen van de enquête duurt vijf tot maximaal tien minuten. Op de eerste pagina is een keuze mogelijk tussen ‘inwoner’ en ‘ondernemer’. De rest wijst zichzelf.
Toegang tot de enquête is mogelijk via de website van de gemeente; www.gemeente-oldambt.nl/vragenlijsthoreca
De uitkomsten en de hoofdlijnen van het plan zullen eind dit jaar worden gedeeld. Dat zelfde geldt voor de gemeenteraad van Oldambt.
Bron: Gemeente Oldambt