Onderzoek naar rivierkreeften van start gegaan

GRONINGEN – Op 19 augustus is een pilotonderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften in Groningen. De provincie Groningen werkt hierin samen met gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s. Het onderzoek brengt in kaart waar welke soorten rivierkreeften zich bevinden. Deze kennis helpt om te bepalen of en waar in de toekomst maatregelen nodig zijn.
Rivierkreeften worden op steeds meer plekken in Nederland aangetroffen. In Groningen zijn momenteel vier soorten vastgesteld: de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en de marmerkreeft. Het gaat om invasieve exoten. Deze soorten komen van nature niet in Nederland voor en kunnen schade veroorzaken aan natuur, waterkwaliteit en oevers.
Onderzoek op 154 locaties
De komende twee jaar monitoren onderzoekers 154 locaties verspreid in de gemeente Groningen. Op iedere locatie worden meerdere fuiken geplaatst. Deze worden na 24 uur gecontroleerd. De gevangen rivierkreeften worden onderzocht. Daarbij wordt gekeken om welke soort het gaat. Daarna worden ze gewogen en gemeten.
Bij het veldwerk helpen ook stagiairs. Zij ondersteunen bij het plaatsen en legen van de fuiken en bij het verzamelen van gegevens.
Waarom dit onderzoek?
De schade door rivierkreeften is in Groningen op veel plekken nog beperkt. De betrokken partijen willen daarom goed volgen hoe de verschillende soorten zich verspreiden. Daarom richt deze pilot zich vooral op het in beeld brengen van de verspreiding van rivierkreeften.
De monitoring vindt plaats in de gemeente Groningen, omdat hier momenteel de meeste exotische rivierkreeften voorkomen. Door een goed beeld te krijgen van de aanwezigheid en verspreiding van rivierkreeften in en rond de stad, kunnen betrokken partijen beter inspelen op een eventuele verdere verspreiding naar andere delen van de provincie.
De veldwerkzaamheden vinden deze nazomer plaats en worden volgend jaar herhaald. Door de resultaten van beide jaren te vergelijken ontstaat een betrouwbaarder beeld van de ontwikkeling van rivierkreeftenpopulaties in Groningen.
Meer informatie over rivierkreeften
Meer informatie over de verschillende soorten rivierkreeften in Groningen en de mogelijke gevolgen voor natuur en waterkwaliteit is te vinden op deze webpagina.
Bron: Provincie Groningen