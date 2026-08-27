Optreden popkoor FFWNN verplaatst naar kas van Voedselbos Klein Renneborg

SELLINGEN – In verband met de te verwachten slechte weersomstandigheden is het optreden van popkoor FFWNN, dat zondag zou plaatsvinden in het Open Lucht Theater te Sellingen, verplaatst naar de kas van Voedselbos Klein Renneborg.
I.v.m. het aantal beschikbare plaatsen, graag een berichtje naar ambovenkamp@gmail.com
FFWNN is een klein gemengd koor dat popmuziek zingt vanaf de zestiger jaren tot en met heden, met een enkele keer een klein uitstapje naar een klassiek nummer. Van “Sway” van Bobby Rydell via Queen en Fleetwood Mac, met een tussenstapje naar een klassiek nummer uit de 16e eeuw, naar “Blink Twice” van Shaboozey en “Stitches” van Shawn Mendes is voor FFWNN geen probleem.
Het koor repeteert iedere dinsdagavond in het kerkje Opwaarts in Sellingerbeetse.
Wie meer wil weten… bezoek de website: www.ffwnn.nl
Bron: Anne-Marie Bovenkamp