Politie Stadskanaal ontmantelt twee hennepkwekerijen

Warm en broeierig, later vandaag en morgen kans op stevige (onweers)buien

Donderdag We beleven vandaag een warme en broeierige zomerdag in Oost-Groningen. Overdag schijnt de zon geregeld, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe. De temperatuur loopt op naar een warme 26°C tot 28°C. Aanvankelijk blijft het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de middag en later op de avond stijgt de neerslagkans fors. Er kunnen dan enkele stevige regen- en onweersbuien over de streek trekken. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten.

Vanavond en Vannacht Gedurende de avond en nacht blijven buien lokaal mogelijk. Het wolkendek blijft dicht, waardoor de warmte moeilijk kan ontsnappen. We gaan een plaknacht tegemoet waarin het kwik niet verder daalt dan een minimale 16°C tot 17°C.

Vrijdag Morgen, vrijdag 28 augustus, verdrijft een wisselvallig weertype de benauwde warmte. De vrijdag verloopt grotendeels bewolkt met een grote kans op buien, die lokaal opnieuw vergezeld kunnen gaan van onweer en veel neerslag in korte tijd. Tussendoor is er sporadisch ruimte voor een opklaring. De temperatuur doet een flinke stap terug en komt uit op een meer normale 22°C. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, kracht 3. In de nacht naar zaterdag blijft de buienkans aanwezig bij een minimumtemperatuur van 16°C.

Tip van de redactie: : Houd vandaag en morgen de buienradar goed in de gaten als je op pad gaat door de regio! Zeker later op de dag kan het lokaal kortstondig goed spoken!