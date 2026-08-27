Politie Stadskanaal ontmantelt twee hennepkwekerijen

STADSKANAAL – Gisteren heeft de politie Stadskanaal, samen met ketenpartner Enexis, twee hennepkwekerijen ontmanteld. In totaal zijn ruim 180 planten aangetroffen.
Hoewel het telen van hennep soms onschuldig lijkt, brengt het wel degelijk risico’s met zich mee. Het grootste risico is brandgevaar. Maar ook stank- en wateroverlast kunnen voor problemen zorgen. Zeker wanneer een hennepkwekerij zich in een woonwijk bevindt, kan dit grote gevolgen hebben voor de leefomgeving en omwonenden.
Voor beide adressen volgt nader onderzoek en wordt proces-verbaal opgemaakt.
De politie doet geen uitspraak over waar de kwekerijen zijn aangetroffen, of er stroom werd afgetapt en of er personen zijn aangehouden.