Roon Staal brengt sfeervol Herfstconcert naar Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Na een reeks succesvolle concerten die op veel plaatsen snel uitverkochten, trekt zanger-pianist Roon Staal deze herfst opnieuw door het land met zijn geliefde luisterconcerten. Een van deze sfeervolle concerten vindt plaats in de Stefanuskerk in Finsterwolde op zaterdag 3 oktober om 20.00 uur. Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond vol warme luistermuziek, herkenbare klassiekers en persoonlijke verhalen.
Muziek die raakt
Met zijn heldere tenorstem en verfijnde pianospel weet de 46-jarige Roon Staal al meer dan 25 jaar zijn publiek te raken. Zijn concerten vormen een rustpunt in een drukke tijd en spreken vooral liefhebbers van melodieuze muziek, mooie teksten en een intieme sfeer aan. Veel bezoekers komen meerdere keren per jaar terug voor de bijzondere combinatie van muzikaliteit, warmte en persoonlijke aandacht.
Lovende woorden van Art Garfunkel
Dat Roon Staal een uitzonderlijk zanger is, bleef ook internationaal niet onopgemerkt. Muzieklegende Art Garfunkel noemde hem “one of the truly great singers in the western world.” en nodigde hem uit als special guest tijdens zijn Europese tournee.
Ook in Nederland verwierf Staal bekendheid met hoofdrollen in musicals als Les Misérables, Tommy, Rembrandt en Petticoat, waarvoor hij werd genomineerd voor een Musical Award. Tegenwoordig kiest hij bewust voor kleinschalige concertlocaties, waar zijn muziek het best tot haar recht komt.
Herkenning en nostalgie
Tijdens het Herfstconcert brengt Staal een afwisselend programma met eigen liedjes en geliefde klassiekers van onder anderen Simon & Garfunkel, Rod Stewart, ABBA, John Denver en The Beatles.
De tijdloze muziek en warme sfeer zorgen telkens weer voor een bijzondere concertbeleving waarin rust, herkenning en muzikaliteit samenkomen.
Meer info vindt u op www.roonstaal.com