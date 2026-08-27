TELLERLICKER keert terug naar Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Op zaterdag 26 september vindt de derde editie van TELLERLICKER plaats in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Een avond vol live muziek en performances van eigenzinnige makers, verspreid door het hele gebouw.
Van punk en hiphop tot bijzondere acts uit de regio: TELLERLICKER is er voor iedereen die graag iets nieuws ontdekt. Het festival zoekt bewust de rafelranden op en geeft ruimte aan makers die niet altijd vanzelfsprekend op een regulier podium staan.
Dit jaar staan Hister, C’est Qui? en Bad Luck Baby op het hoofdpodium. In het Loading Dock zijn Hondenfokker, Velocity Made Good en MAHA te zien. In de kleine zaal presenteren makers van Station Noord en Platform Stormram hun performances, met werk van Collectief Teder, Sander Juno en Nik Rajsek. Ook krijgt Dora, een beginnende band van de muziekschool, hier de kans om op te treden.
Een bijzonder moment tijdens TELLERLICKER is de première van SODOM, de nieuwe Winschoter streetartdocumentaire van Hugo Engwerda. De documentaire duikt in de streetartscene van Winschoten en brengt de makers en verhalen achter de kunst in de stad in beeld.
Programmeur Sander Koning, geboren en opgegroeid in Oost-Groningen, is een van de drijvende krachten achter het festival. “Live muziek die mij aansprak, zoals garagerock, punk en hiphop, heb ik hier zelf vroeger wel gemist. Om dat nu zelf terug te brengen naar Oost-Groningen is natuurlijk te gek.” Volgens Sander sluit TELLERLICKER goed aan bij de regio: “We hebben hier eigenlijk wel een beetje die punkmentaliteit: lekker eigenwijs, alles zelf doen en ons eigen feestje bouwen.”
Met TELLERLICKER wil Cultuurhuis De Klinker ruimte bieden aan nieuwe muziek, jonge makers en frisse ideeën. Zo krijgen jongeren een actieve plek binnen het festival. Onder begeleiding van theatermaker Zahra Lfil denken zij mee over de invulling van het festival en krijgen zij de ruimte om hun ideeën en creativiteit te laten zien. Het hele gebouw wordt onderdeel van het festival: bezoekers kunnen rondlopen, ontdekken, luisteren en zich laten verrassen.
Tellerlickerfestival 2026
Zaterdag 26 september
19.30 uur Cultuurhuis De Klinker, Winschoten
www.indeklinker.nl
Instagram: @tellerlicker
Bron: Tellerlickerfestival/ Emmaly van Brummelen