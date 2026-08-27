Uitnodiging uitreiking Groninger Cultuurprijzen 2026 

HOOGEZAND – Op woensdagavond 7 oktober 2026 om 19:30 uur vindt in het Kielzog in Hoogezand de feestelijke uitreiking van de Groninger Cultuurprijzen plaats. Iedereen die kunst en cultuur in Groningen een warm hart toedraagt, is welkom om deze avond mee te beleven.
Over de Groninger Cultuurprijzen
De Groninger Cultuurprijzen zetten sterke culturele initiatieven, bijzondere projecten en de mensen en organisaties achter deze activiteiten in de schijnwerpers. Dit jaar vindt de vierde editie plaats. De volgende editie is in 2028.
De genomineerden van 2026
Groninger cultuurprijs Voor makers, gezelschappen en instellingen die een zichtbare en betekenisvolle bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Groningen.
Genomineerden: WERC, Terug naar het Begin en Op Roakeldais
Groninger Talentprijs Voor talent, jong én oud, dat zich verder ontwikkelt en ook buiten de provincie zichtbaar wordt.
Genomineerden: Faisel Saro, Metro C en Natte Neuzen
Amateurkunstprijs Voor een amateurkunstenaar of -vereniging die een bijzondere prestatie heeft geleverd.
Genomineerden: Vals Alarm, Diverdoatsie en Pittig Gekruid
Jury en uitreiking
De jury bestaat uit Jan-Gerd Krüger, Renée Luth, Peter Sikkema, Jantina van der Broek en oud‑winnaar Mohamed Yusuf Boss. De prijzen worden uitgereikt door René Paas, voorzitter van het Groninger Cultuurfonds, en Susan Top, gedeputeerde Cultuur van de provincie Groningen.
Kom langs op 7 oktober
De uitreikingsavond biedt ruimte voor ontmoeting, inspiratie en waardering voor Gronings talent. Iedereen is welkom om deze culturele avond mee te vieren. Aanmelden kan via cultuurprijsgroningen.nl
Bron: Provincie Groningen