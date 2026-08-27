Vijf jaar scholenchallenge: honderden Noord-Nederlandse jongerentrappen af met hackathon over de toekomst van toerisme

NOORD NEDERLAND – Wat gebeurt er als je bijna driehonderd jongeren dertig uur de tijd geeft om een uitdaging uit de praktijk op te lossen? Dan ontstaan frisse ideeën, onverwachte oplossingen en een flinke dosis creativiteit.

Op 3 en 4 september is het weer zover. Dan gaat de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ van Nationaal Programma Groningen van start. Een bijzondere editie, want de scholenchallenge viert dit jaar haar vijfjarig jubileum!



Al vijf jaar werken scholieren en studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe aan vraagstukken uit de praktijk. Eerder bogen zij zich over de toekomst van energie, voedsel, zorg en mobiliteit. Dit jaar staat de vrijetijdssector centraal. Hoe zorgen we ervoor dat Noord Nederland ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te recreëren, ondernemen en beleven?



De scholenchallenge trapt af met een dertig uur durende hackathon. Vanuit hun eigen school vormen jongeren teams en gaan ze samen op zoek naar innovatieve oplossingen. Onderweg krijgen ze hulp van experts, volgen ze inspirerende workshops en worden ze uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken. Want juist de frisse blik van jongeren levert vaak ideeën op waar professionals zelf niet snel op komen.



Jubileumeditie

Vijf jaar geleden begon de scholenchallenge met één doel: jongeren laten ervaren dat hun ideeën ertoe doen. Die frisse blik staat ook dit jaar centraal. Jongeren kijken anders, denken vooruit en komen met oplossingen waar anderen niet altijd aan denken. Dit jaar gaan ze daarom op zoek naar nieuwe ideeën voor toerisme en recreatie in Noord-Nederland. Wie weet bedenken ze wel de volgende hotspot, route of belevenis waar we over vijf jaar allemaal naartoe gaan.



Vijf tracks

Tijdens de hackathon kiezen de teams één van de vijf vraagstukken. Elk vraagstuk is ingebracht door organisaties in Noord-Nederland.

Track 1: De toekomst van toerisme

Onderzoek hoe toerisme eruitziet in 2040 en ontwerp een vernieuwend concept voor Noord-Nederland. Maak van de regio een aantrekkelijke en toekomstbestendige bestemming voor bewoners én bezoekers.

Opdrachtgever: Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen



Track 2: Ontdek de slimste route

Op verschillende fietspaden in Drenthe komen reptielen (slangen en hagedissen) af op het warme asfalt om hier in de zomer op te warmen. Onderzoek waarom reptielen op fietspaden terechtkomen en ontwerp een slimme oplossing die hen helpt veilig hun weg te vervolgen. Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe



Track 3: Van spot naar hotspot

Onderzoek en ontwerp innovatieve media, spelvormen of ervaringen die bestaande iconische plekken een nieuwe dimensie geven. Of… bedenk zelf een volledig nieuwe iconische plek! Hoe zorg je dat iedereen het moet checken? Opdrachtgever: Provincie Groningen en Groninger Genever Stokerij



Track 4: Toerisme met impact; elke druppel telt

Hoe kunnen we de toeristische sector in Noord-Nederland transformeren van een watergebruiker naar een waterbron, door drinkwaterverbruik te minimaliseren via gedragsinterventies en innovatieve technologie, terwijl we tegelijkertijd het grondwaterpeil actief herstellen? Opdrachtgever: Camping Vrijhaven



Track 5: Noord-Nederland wereldwijd

Hoe presenteer je Noord-Nederland op een verrassende en inspirerende manier aan een (internationaal) publiek? Ontwikkel een concept, tool of beleving die kan worden ingezet op beurzen, evenementen of online platforms om bezoekers nieuwsgierig te maken naar alles wat Noord-Nederland te bieden heeft.

Opdrachtgever: Groningen & Partners



Na de hackathon krijgen de teams acht weken de tijd om hun idee verder uit te werken. De teams presenteren hun oplossing op 30 oktober tijdens de finale, de Dragons’ Den. Daar nemen zij het tegen elkaar op en pitchen zij hun idee voor een vakjury.

De scholenchallenge is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, in samenwerking met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Bron en foto’s: Nationaal Programma Groningen/Marijn Broere

De deelnemende scholten zijn:

Praedinius Gymnasium Groningen Groningen Turfsingel 82 9711 VX Groningen

RSG de Borgen – Leek Groningen Westerkwartier Waezenburglaan 55 9351 HC Leek

Harens Lyceum Groningen Groningen Kerklaan 39 9751 NL Haren

Gomarus College Groningen Groningen Vondelpad 2 9721 LX Groningen

Alfa-college Groningen Groningen Admiraal de Ruyterlaan 2 9726 GR Groningen

Ubbo Emmius Groningen Stadskanaal Stationslaan 17 9503 CA Stadskanaal

VO Eemsdelta Groningen Eemsdelta Pastorielaan 4 9901 CE Appingedam

csg Bogerman Friesland Súdwest-Fryslân Hemdijk 2 8601 XH Sneek

Stellingwerf College Friesland Ooststellingwerf Quadoelenweg 29 8431 LN Oosterwolde

Simon Vestdijk Friesland Harlingen Koningin Julianastraat 3 8862 TA Harlingen

Leeuwarder Lyceum Friesland Leeuwarden Dr. Jacob Botkeweg 3 8935 LE Leeuwarden

Linde College Friesland Weststellingwerf Drafsportlaan 22 8472 AS Wolvega

CSG Dingstede Drenthe Meppel Gerard Doustraat 13 7944 HD Meppel

Roelof van Echten College Drenthe Hoogeveen Sportveldenweg 20 7902 NX Hoogeveen

Dr. Nassau College Quintus Drenthe Assen Meester Groen van Prinstererlaan 98 9402 KG Assen

De Nieuwe Veste Drenthe Coevorden Van Heeckerenlaan 2 7742 AB Coevorden

Volta Drenthe Midden-Drenthe De Omloop 5 9411 KA Beilen