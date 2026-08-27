Zeker 90 gedupeerden faillissement Winschoter Campexx

WINSCHOTEN – Zeker negentig gedupeerde klanten hebben zich na het faillissement van het Winschotense bedrijf Campexx B.V. bij de curator gemeld. Het bedrijf, dat automatische systemen leverde om campers waterpas te parkeren, werd op 18 augustus officieel bankroet verklaard.
Veel van deze gedupeerden lijken hun aanbetaling van 1.500 tot 1.900 euro voor zo’n waterpassysteem kwijt te zijn. Op een speciaal opgerichte Facebookgroep delen de getroffen campereigenaren hun ervaringen en bereiden zij ook vervolgstappen voor.
Het bedrijf aan de Nassaustraat, dat ook vestigingen had in Duitsland en België, kampte al langere tijd met financiële problemen. De curator die het faillissement moet afwikkelen heeft tegenover RTV-Noord laten weten dat de boedel leeg is, waardoor de kans uiterst klein is dat gedupeerde klanten hun geld nog terugzien. Ook op foto’s, gemaakt door Groningen1 is te zien dat het pand praktisch leeg is.
Op de officiële Facebookpagina van het bedrijf meldde de directie eerder nog intensief bezig te zijn met een financieel reddingsplan om klanten met een aanbetaling te helpen. Uit de honderden reacties onder het bericht blijkt echter dat de communicatie vanuit het bedrijf daarna volledig stilviel. Klanten klagen over onbeantwoorde e-mails, onbereikbare telefoonlijnen en geannuleerde montage-afspraken.