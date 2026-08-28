Brandweer Winschoten vindt sleutelbos in dakgoot Marktpleinkerk

WINSCHOTEN – Tijdens een oefening heeft brandweer Winschoten een sleutelbos gevonden.
Tijdens een oefening met de hoogwerker bij de Marktpleinkerk in Winschoten kwamen brandweerlieden in de dakgoot een bijzondere verzameling tegen. Naast vier voetballen lag er ook een complete sleutelbos!
Hoe die daar terecht is gekomen, blijft voorlopig een raadsel. Is iemand iets te enthousiast geweest met sleutelwerpen? Heeft een vogel gedacht dat het een mooi glimmend nestaccessoire was? Of… De brandweer is benieuwd of ze het verhaal en of de eigenaar kunnen achterhalen.
Aan de sleutelbos zitten een blauwe SALTO-druppel, een geel en blauw label, een Eiffeltorentje, een hartje en meerdere sleutels.
Wie mist sinds enige tijd zijn sleutels? De eigenaar mag contact met brandweer Winschoten opnemen.